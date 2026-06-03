Hamburg (ots) -Stabwechsel an der Spitze der Nachrichtenkompetenzinitiative UseTheNews: Die bisherige COO (Chief Operating Officer) Vanessa Bitter (31) folgt zum 1. Juli auf Meinolf Ellers (64) und wird Geschäftsführerin der dpa-Tochter UseTheNews gGmbH. Der zweite Geschäftsführer René Schmidt behält seine Funktion bei. UseTheNews untersucht zusammen mit zahlreichen Partnern aus Medienhäusern und Zivilgesellschaft die Nachrichtennutzung und -kompetenz von jungen Menschen und entwickelt für diese Zielgruppe neue Informations- und Bildungsangebote."Vanessa Bitter hat die Aktivitäten von UseTheNews von Anfang an in verschiedenen Funktionen eng begleitet. Seit ihrer Ernennung zur COO hat sie die Initiative gemeinsam mit Meinolf Ellers maßgeblich gestaltet", sagt dpa-CEO Peter Kropsch. "Ich freue mich sehr, dass wir mit Vanessa Bitter eine hervorragende Nachfolgerin gefunden haben, die in der Medienbranche und mit Ausbildungsinstitutionen bestens vernetzt ist. Ich bin davon überzeugt, dass sie die Ziele von UseTheNews kreativ und mit voller Energie vorantreiben wird."Vanessa Bitter arbeitet seit 2018 für die dpa. Nach ihrem Studium der Publizistik und der Politikwissenschaften an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz war sie zunächst bei der Agentur Faktor3 in Hamburg beschäftigt. 2018 wechselte sie zur dpa ins Marketing-Team, 2023 zur UseTheNews gGmbH. 2025 wurde sie COO bei der Nachrichtenkompetenzinitiative. Das Branchenmagazin kress pro hat die gebürtige Münsteranerin 2024 als Young Leader der Medienbranche ausgezeichnet."Nachrichtenkompetenz ist eine der Schlüsselqualifikationen für junge Menschen, um sich in unserer komplizierter werdenden Welt zurechtzufinden. UseTheNews erfüllt eine wichtige Aufgabe für die Gesellschaft - aber auch für die Medienbranche. Den Spirit, der unseren bisherigen Erfolgsweg ausgemacht hat, und den direkten Austausch mit den Jugendlichen, will ich weiterführen und stärken", sagt Vanessa Bitter.Meinolf Ellers verabschiedet sich nach mehr als 40 Jahren in verschiedenen Führungspositionen bei der dpa in den Ruhestand. Er begann seine Karriere 1985 als dpa-Reporter im Büro Essen. Von 1991 bis 1993 war er Leiter des dpa-Büros Ostasien in Tokio. Anschließend leitete er das dpa-Ressort Kultur & Wissenschaft und baute das neue Großressort Vermischtes / Modernes Leben auf. Maßgeblich koordinierte er seit 1996 die Entwicklung der digitalen Angebote der Agentur und baute als Geschäftsführer die Tochter dpa-infocom auf. Als Co-Initiator war er an der Gründung des weltweiten Agentur-Netzwerks MINDS International, der Innovations-Konferenz Scoopcamp sowie am Startup-Programm next media accelerator und dem Datenprojekt DRIVE beteiligt.dpa-CEO Peter Kropsch sagt: "Meinolf Ellers hat sich um die dpa verdient gemacht und kann als einer der prägendsten Visionäre der Gruppe bezeichnet werden. Mit seiner Energie, seinem Weitblick und seinem strategischen Verständnis war er für wesentliche Weichenstellungen verantwortlich - für immer wird sein Name mit dem Aufbruch der dpa ins Online-Zeitalter Mitte der Neunziger Jahre verbunden bleiben. Ich danke Meinolf Ellers für alles, was er im Namen der dpa geleistet hat, und wünsche ihm alles Gute." Meinolf Ellers wird der dpa nach seinem Ausscheiden als freier Mitarbeiter für ausgesuchte Projekte erhalten bleiben.Über dpaDie Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten weltweit an etwa 140 Standorten. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die Zentralredaktion der dpa unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (Geschäftsführer der Münchener Zeitungs-Verlag GmbH & Co. KG, München).Im In- und Ausland vertrauen Medien unterschiedlicher redaktioneller Ausrichtung der überparteilichen, neutralen und verifizierten Berichterstattung der dpa. Die dpa arbeitet nach den in ihrem Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Finanzielle Zuwendungen von staatlichen Stellen, Unternehmen und Privatpersonen lehnt die dpa ab. Projektgebundene Förderungen nimmt die dpa lediglich in einigen wenigen ausgesuchten Fällen und nach sorgfältiger Prüfung an. Eine Auflistung dieser Projekte ist auf unserer Website zu finden.Über UseTheNewsDie UseTheNews gGmbH geht der Nachrichtennutzung und -kompetenz junger Menschen auf den Grund und entwickelt neue Informations- und Bildungsangebote. Im Sinne einer funktionierenden und wehrhaften Demokratie verfolgt UseTheNews das Ziel, Kindern und Jugendlichen bundesweit ein verlässliches Angebot zum sicheren Umgang mit Informationen und zur faktenbasierten Meinungsbildung zu machen. Dafür setzt die Initiative in Kooperation mit ihren Partnern aus Medien, Bildung und Forschung auf zeitgemäße Konzepte wie Newscamps oder Co-Creation-Projekte, die einen Austausch auf Augenhöhe sowie aktives Ausprobieren und Mitmachen ermöglichen. Initiiert wurde UseTheNews 2020 von der Deutschen Presse-Agentur dpa und der Hamburger Behörde für Kultur und Medien, begleitet von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg und dem Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut. Die Initiative wird von einem Kuratorium aus namhaften Persönlichkeiten aus Medien sowie Politik unterstützt und wurde im Mai 2022 auf eine rechtsgültige Basis gestellt und in die UseTheNews gGmbH überführt. UseTheNews hat Partner in Österreich, Schweiz, den Niederlanden und den USA, die die Initiative in den eigenen Ländern vorantreiben.Pressekontakt:dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8218/6287304