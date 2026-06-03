Zürich (ots) -Digitales Marketing selbst umzusetzen, ist zeitintensiv und aufwendig. Genau hier setzt localsearch an: Das Schweizer Unternehmen unterstützt KMU dabei, ihre Online-Sichtbarkeit und digitale Präsenz zu verbessern, um so neue Kundschaft zu gewinnen.Kundinnen und Kunden recherchieren heute zuerst online: sei es über Google, soziale Medien oder KI-Tools. Für KMU bedeutet das, ihre Profile, Unternehmensdaten und Angebote auf mehreren Kanälen zu veröffentlichen und pflegen. Das kostet Zeit, die im Tagesgeschäft oft fehlt. Zugleich entstehen neue Plattformen oder Algorithmen verändern sich. Das beeinflusst auch die Anforderungen an die digitale Sichtbarkeit.Starke Online-Präsenz mit localsearchKMU sollten genau dort digital sichtbar, buchbar und aktiv sein, wo die Schweizer Kundschaft professionelle Beratung und konkrete Services erwartet. Dass dies inzwischen selbstverständlich ist, unterstreicht die Studie "KMU Digital Pulse 2025" von localsearch und der Hochschule Luzern (https://www.localsearch.ch/de/kmu-studie/): 82 Prozent der Bevölkerung möchte Informationen über Dienstleistungen online finden und 77 Prozent diese direkt online buchen können (https://www.localsearch.ch/de/fragen-zu-localsearch/produkte-wieso-ist-digitales-marketing-relevant-f%C3%BCr-einzelfirmen-und-KMU).Mit digtialONE (https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/digitalone/) bietet localsearch eine Komplettlösung für alle wichtigen Online-Marketing-Massnahmen: ob digitale Präsenz in Suchmaschinen und KI-Assistenten wie ChatGPT, Terminbuchungen, Bewertungsmanagement oder Website. Weitere Details zu den Produkten und Dienstleistungen finden sich im FAQ "Fragen und Antworten zu localsearch" (https://www.localsearch.ch/de/fragen-zu-localsearch/produkte).Mehr Reichweite dank Online-WerbungdigitalONE sorgt auch dafür, dass alle Unternehmensdaten korrekt, einheitlich und aktuell sichtbar sind, auf KI-Plattformen (https://www.localsearch.ch/de/fragen-zu-localsearch/sichtbarkeit-wie-pflege-ich-meine-unternehmensdaten-im-internet), Google (https://www.localsearch.ch/de/fragen-zu-localsearch/produkte-kann-mir-localsearch-helfen-dass-man-mein-unternehmen-auf-google-findet), in über 50 Suchmaschinen, im Google Unternehmensprofil und in sozialen Medien. "Diese breite, konsistente Datenbasis ist Voraussetzung dafür, dass KI-Assistenten und Generative Engines zuverlässig Unternehmensinformationen verwenden können", wie es im FAQ (https://www.localsearch.ch/de/fragen-zu-localsearch/produkte-kann-mir-localsearch-helfen-dass-die-informationen-zu-meinem-unternehmen-fuer-ki-tools-optimiert-sind) weiter heisst. Ergänzend dazu unterstützt advertiseONE (https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/advertiseone/) mit datengetriebenen Online-Werbekampagnen auf Google, Meta und weiteren Plattformen für maximale Reichweite.Mit digitalen Marketinglösungen und persönlicher Beratung hilft localsearch (Swisscom Directories AG) Schweizer KMU dabei, online wettbewerbsfähig zu bleiben. Diese können sich so um ihr Kerngeschäft kümmern, während sie digital auf dem neuesten Stand bleiben und neue Kundschaft erreichen.Weitere Antworten auf häufige Fragen zu localsearch finden sich im FAQ: https://www.localsearch.ch/de/fragen-zu-localsearch/Über localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.Pressekontakt:localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT +41 58 262 76 82stefan.wyss@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125003/6287302