Die Alphabet-Aktie hat den Rückwärtsgang eingelegt. Seit ihrem Allzeithoch Mitte Mai hat sie inzwischen über -10% an Wert eingebüßt. Vor allem gestern war der Kursverlust mit fast -4% ungewöhnlich hoch. Was drückt den Kurs der Google-Mutter nach unten und wie sollten Anleger auf diese Entwicklung reagieren? Eine historische Kapitalerhöhung Es ist eine in zweifacher Weise historische Ankündigung, mit der Alphabet gestern die Börse verschreckte: Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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