Nachdem die ITM Power-Aktie Ende Mai auf ein neues Allzeithoch geklettert war, geriet sie in den letzten Tagen leicht unter Verkaufsdruck. Doch am Mittwochmorgen ist die Abwärtsbewegung schon wieder vorbei und der britische Wasserstoffspezialist legt zeitweise um gut +5% zu. Was gibt der ITM Power-Aktie neuen Schub und sollten Anleger sie auf diesem Kursniveau überhaupt noch kaufen? Neuer Schub Auslöser des heutigen Kursschubs ist die Bekanntgabe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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