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Dow Jones News
03.06.2026 10:15 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Leichter - Gefechte zwischen USA und Iran treiben Öl

DJ MÄRKTE EUROPA/Leichter - Gefechte zwischen USA und Iran treiben Öl

DOW JONES--Mit deutlicheren Abgaben zeigen sich die europäischen Aktienmärkte zur Wochenmitte im frühen Handel. Die schlechten Nachrichten vom Persischen Golf belasten über wieder steigende Ölpreise das Sentiment, heißt es. Nach den erneuten Gefechten zwischen den USA und dem Iran geht es für den Barrel der Nordseesorte Brent um 1,8 Prozent auf 97,70 Dollar nach oben. Allerdings betonten beide Seiten noch, dass der Waffenstillstand dadurch nicht gefährdet sei, heißt es. Der DAX reduziert sich um 0,7 Prozent auf 24.941 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verzeichnet einen Abschlag von 0,4 Prozent auf 6.085 Punkte. Unter Druck stehen weiter die Rüstungswerte mit 1,4 Prozent Minus im Sektor-Index. Gewinner ist der Retail-Index mit 2,3 Prozent dank starker Zahlen von Inditex.

Leicht stützend wirken gute Konjunkturdaten. Die Welle der Revisionen der Einkaufsmanager-Indizes (PMI) rund um den Globus geht weiter, diesmal für den Service-Bereich. Hier ging es in China deutlich stärker nach oben als erwartet. Dies zeigte sich bereits zuvor bei den Industriegewinnen. "Vielleicht haben wir die Konjunkturerholung in China unterschätzt", so ein Händler. Für Europas Exportwerte sei das eine gute Nachricht. Der RatingDog Einkaufsmanager-Index (PMI) legte im Mai auf 54,4 zu nach 52,6 im Vormonat. Damit geht es nun schon drei Monate in Folge nach oben. Besonders im Fokus steht nun der PMI für Deutschland in zweiter Lesung, der am Vormittag veröffentlicht wird.

Dazu stehen neue Inflationsdaten aus der Eurozone an, diesmal die Produzentenpreise (PPI). Hier schaut der Markt vor allem auf die strukturelle Entwicklung der Preise ohne Energiekosten. Denn bei ihnen wird immer noch mit einer Besserung gerechnet. In den USA steht am Nachmittag der ISM-Service-Index an, einer der wichtigsten Indikatoren für den US-Markt. Zudem werden der ADP-Arbeitsmarktbericht, die neuen US-Aufträge und das Beige Book der Fed veröffentlicht.

Von Unternehmensseite kamen Zahlen vom spanischen Modekonzern Inditex. Diese werden im Handel als gut eingestuft, die Titel legen um 5 Prozent zu. Mit den aktuellen Zahlen halte man sich weiter auf einem Rekordniveau, vor allem bei der Profitabilität mit einer Bruttomarge von über 61 Prozent.

Auch die Aktien des österreichischen Stahlkonzerns Voestalpine legen nach Zahlen um 1,3 Prozent zu. Vor allem die Gewinnkennziffern konnten hier die Erwartungen übertreffen.

Wie vom Handel erwartet schlagen angesichts der überschaubaren Unternehmensnachrichten die Umstufungen durch Analysten kräftig durch: So fallen Ströer nach einer Abstufung auf "Sell" durch Goldman Sachs um 6,2 Prozent. Bei Douglas geht es umgekehrt um 5 Prozent aufwärts, nachdem Berenberg die Beobachtung mit einer Kaufempfehlung aufgenommen hat. Die Aktien von ASML verbessern sich um 0,5 Prozent auf 1.469 Euro , nachdem JP Morgan das Kursziel auf 1.900 Euro erhöht hat. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag    +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50        6.084,65  -0,4   -23,20    6.107,85       0,0 
Stoxx-50          5.178,43  -0,2   -11,02    5.189,45       0,0 
DAX            24.941,16  -0,7  -183,01    25.124,17       0,0 
MDAX            32.649,65  -0,9  -298,15    27.039,42       6,6 
TecDAX           4.205,89  -0,7   -30,32    3.091,28       16,1 
SDAX            18.931,06  -0,6  -112,60    13.062,07       10,2 
FTSE            10.361,64  -0,1   -11,87    10.373,51       4,3 
CAC             8.180,86  -0,3   -28,23    8.209,09       0,4 
SMI            13.291,74  -0,1   -13,98    13.305,72       0,0 
ATX             6.121,46  -0,3   -18,54    6.140,00       0,0 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag    Di, 21:17 
EUR/USD            1,1613  -0,2  -0,0018     1,1631      1,1631 
EUR/JPY            185,76  -0,1  -0,2300     185,99     185,9800 
EUR/CHF            0,9163  +0,1   0,0007     0,9156      0,9155 
EUR/GBP            0,8635  -0,0  -0,0002     0,8637      0,8633 
USD/JPY            159,94  +0,0   0,0500     159,89     159,9000 
GBP/USD            1,3446  -0,1  -0,0019     1,3465      1,3470 
USD/CNY            6,7721  +0,2   0,0099     6,7622      6,7622 
USD/CNH            6,7741  +0,2   0,0127     6,7614      6,7627 
AUS/USD            0,7159  -0,3  -0,0019     0,7178      0,7180 
Bitcoin/USD        67.109,78  -0,6  -382,86    67.492,64    67.131,64 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           95,81  +2,2    2,05      93,76 
Brent/ICE            97,7  +1,8    1,70      96,00 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.456,09  -0,6   -28,50    4.484,59 
Silber             74,08  -1,4   -1,03      75,11 
Platin           1.916,10  -1,1   -20,65    1.936,75 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

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June 03, 2026 03:44 ET (07:44 GMT)

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