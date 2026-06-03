Bayern will seine Verwaltung unabhängiger von Microsoft machen und startet eine Testphase mit alternativen Softwarelösungen. Digitalminister Fabian Mehring begründet den Schritt mit der Notwendigkeit einer krisenfesten IT-Infrastruktur: US-Konzerne könnten der Verwaltung im Zweifel "den Stecker ziehen". Raus aus der digitalen Abhängigkeit von Microsoft? Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) will die Verwaltung des Freistaates unabhängiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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