Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 03.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
UraniumX blickt nach frühem Bohr-Erfolg in eine goldene Zukunft der Atomkraft
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
03.06.2026 10:21 Uhr
306 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Tokio mit Aussicht auf Konjunkturstimuli sehr fest

DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Tokio mit Aussicht auf Konjunkturstimuli sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Kräftige Kursgewinne in Tokio und ein deutliches Minus in Hongkong haben am Mittwoch das Kursbild an den Börsen in Ostasien geprägt. An den anderen Plätzen der Region ging es nach oben, wobei die Ausschläge moderater ausfielen. Stützend wirkten neue Rekorde der US-Indizes am Vortag, wozu aber schon kleinere Aufschläge reichten.

Zur Stimmung insgesamt hieß es, die Stärke im Technologiesektor und die anhaltende KI-Fantasie drängten die Entwicklung im Nahost-Konflikt mit wieder neuen gegenseitigen Attacken und den wohl ins Stocken geratenen Friedensverhandlungen in den Hintergrund. An anderer Stelle war von einer Art Gewöhnung an die fragile Lage die Rede. Die Ölpreise stiegen zwar weiter, allerdings eher moderat. Brentöl kostete zuletzt 2 Prozent mehr. Mit knapp 98 Dollar blieb der Preis aber noch unter der psychologisch wichtigen 100er Marke.

Der Topix in Tokio gewann 1,9 Prozent und markierte erneut ein Rekordhoch. Treiber war die Aussicht auf neue Maßnahmen der Regierung zur Stützung der Konjunktur. Das Kabinett hat einen Entwurf für einen Nachtragshaushalt in Höhe von umgerechnet 19,5 Milliarden Dollar zur Bewältigung der hohen Lebenshaltungskosten infolge des Iran-Kriegs genehmigt. Nun muss das Parlament noch zustimmen. Premierministerin Sanae Takaichi erwägt außerdem eine Senkung von Verbrauchssteuern.

Der HSI in Hongkong lag im Späthandel 1,5 Prozent zurück. Marktteilnehmer sprachen nach der KI-getriebenen Rally vom Vortag von Gewinnmitnahmen. In Shanghai kam der Composite um 0,2 Prozent voran, gestützt vom Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, der im Mai deutlich gestiegen und damit noch weiter in den Expansion anzeigenden Bereich vorgedrungen ist. In Sydney gewann der S&P/ASX-200 mit der Hoffnung auf zunächst ausbleibende weitere Zinserhöhungen 0,7 Prozent. Auslöser war, dass das Wirtschaftswachstum in Down Under im ersten Quartal unter der Erwartung blieb. Bei den letzten drei Sitzungen hatte die Notenbank die Zinsen um insgesamt 0,75 Basispunkte erhöht. Im südkoreanischen Seoul pausierte der Handel wegen den stattfindenden Kommunalwahlen.

Gesucht waren Aktien chinesischer Chiphersteller nach einer angekündigten Index-Neugewichtung vor dem Hintergrund wachsender Zuversicht hinsichtlich KI-getriebener Nachfrage. Die Börse Shanghai hatte vergangene Woche mitgeteilt, KI-Chiphersteller in ihren Star Market 50 Index aufzunehmen und das Gewicht von "New-Economy"-Aktien im breiteren SSE 50 Index zu erhöhen. Goldman Sachs prognostizierte, dass die Umstellung speziell 3,1 Milliarden Dollar an Zuflüssen in Technologie-Hardware- und Halbleiterunternehmen lenken würde, während die Geldflüsse über alle Indexänderungen hinweg 48 Milliarden Dollar übersteigen könnten. In Shanghai stiegen Cambricon um 6,2, Moore Threads Technology um 8,4 und Piotech um 3,4 Prozent, in Shenzhen Naura Technology um 2,1 Prozent. Für SMIC ging es in Hongkong um 1,2 Prozent nach oben, für Hua Hong Semiconductor um 2,8 Prozent,

In Tokio zogen Kioxia phasenweise sehr stark an mit Plänen, in den kommenden Monaten Dividenden auszuschütten. Am Ende des Tages betrug das Plus aber nur noch 0,7 Prozent.

IHI büßten 3,9 Prozent ein, nachdem die Luft- und Raumfahrtsparte von IHI für fünf Monate von der Teilnahme an Ausschreibungen der nationalen Raumfahrtbehörde suspendiert wurde wegen unzulässiger Kostenabrechnungen bei Regierungsaufträgen.

In Sydney verteuerten sich Northern Star um 3,2 Prozent. Das Unternehmen hatte einen deutlichen Anstieg seines globalen Mineralienbestands gemeldet, was vor allem der Aufnahme des Hemi-Projekts in Westaustralien in das Portfolio zu verdanken ist. 

INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.785,70  +0,7    +0,8      08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.129,12  +1,9    0,0      08:00 
Kospi (Seoul)       Feiertag      +108,9 
Hang-Seng (Hongkong)   25.614,81  -1,6    -0,1      10:00 
Shanghai-Composite     4.083,97  +0,2    +2,9      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.135,89  +0,8   +10,5      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   5.896,44  -4,8   -31,8      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.682,19  -0,1    +0,2      10:00 
 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Di, 9:45 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1615  -0,1   1,1631     1,1647  -1,1 
EUR/JPY           185,78  -0,1   185,99     186,04  +1,0 
EUR/GBP           0,8635  -0,0   0,8637     0,8643  -0,9 
USD/JPY           159,93  +0,0   159,89     159,70  +2,1 
USD/KRW          1.528,63  +0,8  1.516,93    1.517,80  +6,1 
USD/CNY           6,7715  +0,1   6,7622     6,7620  -3,2 
USD/CNH           6,7718  +0,2   6,7614     6,7600  -2,9 
USD/HKD           7,8355  -0,0   7,8368     7,8380  +0,7 
AUD/USD           0,7160  -0,3   0,7178     0,7181  +7,3 
NZD/USD           0,5903  -0,4   0,5925     0,5936  +2,6 
BTC/USD          67.129,44  -0,5 67.492,64    70.120,46 -23,5 
 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           95,77  +2,1    2,01      93,76 
Brent/ICE           97,77  +1,8    1,77      96,00 
 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.459,59  -0,6   -25,00    4.484,59 
Silber            74,18  -1,2   -0,93      75,11 
Platin           1.918,90  -0,9   -17,85    1.936,75 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 03:48 ET (07:48 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Software-Rebound Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.