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TenneT Germany erhält MSCI ESG-Rating von AA
Die TenneT GmbH & Co. KG ("TenneT Germany") hat ein MSCI ESG-Rating von (p) AA erhalten und zählt damit zur weltweiten Gruppe der "Leader" im Utilities-Sektor.
Das Rating bestätigt die Fähigkeit von TenneT Germany, wesentliche ESG-Risiken und Chancen wirksam zu managen. Besonders positiv bewertet wurden die Themenfelder Biodiversität und Flächennutzung (Biodiversity & Land Use) sowie Chancen im Bereich erneuerbarer Energien. Ergänzt wird das Ergebnis durch eine starke Bewertung im Bereich Corporate Behaviour.
"Das AA-Rating von MSCI ist eine weitere externe Bestätigung unserer Nachhaltigkeitsbestrebungen und unserer Fähigkeit, langfristige ESG-Risiken zu steuern. Eine konsistente ESG-Performance stärkt unsere Glaubwürdigkeit bei Kapitalmarktteilnehmern und unterstützt attraktive Finanzierungskonditionen für unsere Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung des Übertragungsnetzes. Gleichzeitig verstehen wir das Rating als Auftrag, unsere ESG-Performance kontinuierlich weiterzuentwickeln und insbesondere Governance und Transparenz weiter zu stärken", sagte Dr. Markus Binder, CFO von TenneT Germany.
MSCI ESG-Ratings bewerten die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen gegenüber langfristigen ESG-Risiken. Hierfür werden sieben Bewertungskategorien, sogenannte Key Issues, auf einer Skala von 1 bis 10 analysiert und anschließend in ein finales Gesamtrating von AAA bis CCC überführt. Unternehmen mit Ratings in den Kategorien AA und AAA gelten als "Leader". Mit einem gewichteten durchschnittlichen Key-Issue-Score von 6,7 und einem branchenbereinigten Score von 7,7 weist TenneT Germany im Vergleich zu globalen Peers im Utilities-Sektor eine überdurchschnittliche ESG-Performance auf. Das Rating (provisional) stellt eine stichtagsbezogene Bewertung (point-in-time assessment) dar.
Mit dem MSCI-Rating stellt sich TenneT Germany aktiv einer weiteren unabhängigen externen Bewertung seiner Nachhaltigkeitsleistung. Es markiert damit die zweite ESG-Bewertung von TenneT Germany und ergänzt das erstmalige ESG-Rating des Unternehmens durch ISS ESG vom Juli 2025. Auch in dieser Bewertung erhielt TenneT Germany mit der Note B (Platzierung unter den besten zehn Prozent im globalen Utilities-Sektor) eine überdurchschnittliche Bewertung.
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Über TenneT Germany
03.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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