© Foto: Samuel Corum - newscomNeue US-Zölle könnten China, die EU und Japan treffen. Washington wirft 60 Volkswirtschaften Versagen im Kampf gegen Zwangsarbeit vor. Jetzt droht der nächste Zoll-Schock.Washington legt die nächste Zollkarte auf den Tisch - und diesmal ist fast die gesamte Weltwirtschaft betroffen. Die USA schlagen neue Strafzölle von bis zu 12,5 Prozent auf Importe aus 60 Volkswirtschaften vor. Der Vorwurf: Wichtige Handelspartner hätten die Einfuhr von Waren aus Zwangsarbeit nicht ausreichend unterbunden oder entsprechende Regeln nicht wirksam durchgesetzt. Laut CNBC wären unter anderem China, die Europäische Union und Japan betroffen. Grundlage ist Section 301 des Trade Act von 1974: Länder mit …Den vollständigen Artikel lesen
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