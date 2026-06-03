Berlin (ots) -Die Grillsaison ist im vollen Gange! Problem nur: Die Lebensmittel werden immer teurer und gerade der Einkauf für einen entspannten Grillabend geht mächtig ins Geld. Kein Wunder, schließlich ziehen Gemüse- und auch Fleischpreise gerade ganz schön an. Viele achten deshalb jetzt noch genauer aufs Budget. Laut aktuellen Umfragen sagen inzwischen mehr als 60 Prozent der Menschen, dass sie beim Einkaufen bewusst sparen wollen. Wie man trotzdem entspannt, lecker und günstig grillen kann, ohne unnötig Lebensmittel zu verschwenden - und wie man sich dabei sogar noch Vorräte bequem nach Hause liefern lassen kann - weiß mein Kollege Mario Hattwig.Sprecher: Lecker Grillen und dafür nachhaltig einzukaufen ohne dabei direkt das eigene Budget zu sprengen oder hinterher viel wegzuschmeißen ist eigentlich ganz einfach, sagt Katharina Hauke von Too Good To Go Deutschland.O-Ton 1 (Katharina Hauke, 20 Sek.): "Schon kleine Dinge helfen da enorm. Beim Einkaufen konkret planen, Fleisch und andere empfindliche Produkte immer gut gekühlt transportieren, zum Beispiel mit Kühltasche oder Kühlakku und Reste direkt nach dem Grillen sauber verpacken. Viele Lebensmittel lassen sich am nächsten Tag noch super weiterverwenden, etwa für Salate, Wraps oder Sandwiches."Sprecher: Clever sparen kann man außerdem bei Beilagen, Soßen, Dips und Co.O-Ton 2 (Katharina Hauke, 27 Sek.): "Und zwar indem man mit uns ganz einfach Lebensmittel rettet - zum Beispiel mit unseren bekannten Überraschungstüten oder mit der Lieferoption. Die gibt es mittlerweile seit fast zwei Jahren. Und dabei werden Lebensmittel gerettet, die etwa wegen Saisonwechseln, Verpackungsanpassungen oder eines nahenden Mindesthaltbarkeitsdatums nicht mehr regulär verkauft werden. Diese Produkte bieten wir dann stark reduziert online an - und sie werden direkt nach Hause geliefert."Sprecher: So lässt sich nicht nur prima Geld sparen und Lebensmittel retten, sondern auch ein kleiner Vorrat anlegen - und das günstig, bequem und nachhaltig.O-Ton 3 (Katharina Hauke, 12 Sek.): "Ganz einfach über die Too Good To Go-App. Dort gibt es einen eigenen Bereich namens Lieferung. Man sucht sich ein passendes Paket aus, bestellt es direkt in der App - und wenige Tage später kommt es dann zu einem nach Hause."Abmoderationsvorschlag: Dann würde ich sagen: Kühltasche schnappen, Leckereien besorgen und den Grill anwerfen - und vielleicht vorher noch kurz durch die Too Good To Go-App scrollen. Da gibt's nämlich Snacks, Saucen und Co. günstiger und ganz nebenbei werden auch noch Lebensmittel gerettet.Pressekontakt:Julia NikschickPressesprecherin DeutschlandKontakt: presse@toogoodtogo.comOriginal-Content von: Too Good To Go GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137942/6287336