Langenfeld (ots) -Gebundenes Kapital, fehlender Zugriff und vollständiger Kontrollverlust - genau mit diesen Vorurteilen betrachten viele Unternehmer Stiftungen noch immer. Besonders GmbH-Inhaber und Investoren gehen häufig davon aus, dass Vermögen nach der Übertragung dauerhaft "weg" ist und im Ernstfall nicht mehr genutzt werden kann. Gleichzeitig arbeiten sie längst mit vergleichbaren Mechanismen in ihren bestehenden Unternehmensstrukturen. Wo also liegt der Denkfehler - und warum kann eine Stiftung Vermögen sogar deutlich planbarer nutzbar machen?Das Unternehmen wächst, die Gewinne steigen, Vermögenswerte werden aufgebaut - auf den ersten Blick scheint die Struktur vieler Unternehmer solide und durchdacht. Gerade beim Thema Stiftungen entsteht jedoch häufig eine auffällige Unsicherheit. Denn obwohl Kapital auch innerhalb einer GmbH nicht jederzeit frei verfügbar ist, wird genau dieses Prinzip bei Stiftungen oft als problematisch wahrgenommen. Viele Unternehmer befürchten, nach der Übertragung die Kontrolle über ihr Vermögen zu verlieren. Dadurch werden Stiftungsmodelle häufig vorschnell ausgeschlossen, obwohl ähnliche Strukturen im unternehmerischen Alltag längst selbstverständlich genutzt werden. "Wer glaubt, dass Vermögen in einer Stiftung grundsätzlich nicht mehr verfügbar ist, verwechselt gebundenes Vermögen mit frei nutzbaren Erträgen - und verzichtet dadurch oft auf sinnvolle Möglichkeiten zum langfristigen Vermögensschutz", erklärt Sascha Drache."Wichtig ist, die Stiftung nicht isoliert zu betrachten, sondern mit bestehenden Unternehmensstrukturen zu vergleichen", ergänzt Sascha Drache. Der Experte für Stiftungsberatung und Stiftungsmanagement begleitet seit Jahren Unternehmer, Investoren und GmbH-Inhaber beim Aufbau langfristiger Vermögens- und Beteiligungsstrukturen. In seiner täglichen Arbeit erlebt er immer wieder, dass Stiftungen häufig nicht an ihrer tatsächlichen Funktionsweise scheitern, sondern an falschen Vorstellungen über Kontrolle, Zugriffsmöglichkeiten und Kapitalbindung. Viele Unternehmer betrachten Stiftungen emotional völlig anders als ihre bestehenden Gesellschaftsstrukturen - obwohl die zugrunde liegenden Mechanismen in vielen Bereichen vergleichbar sind. Genau deshalb verfolgt Sascha Drache einen Ansatz, der Stiftungen nicht isoliert als juristische Konstruktion betrachtet, sondern als unternehmerisches Werkzeug für langfristigen Vermögensschutz, strukturierte Ausschüttungen und planbare Nachfolge. Sein Fokus liegt darauf, komplexe Stiftungsmodelle verständlich einzuordnen und bestehende Denkfehler systematisch aufzudecken.Unternehmer arbeiten längst mit gebundenem Kapital"Viele Unternehmer nutzen die Mechanismen einer Stiftung bereits seit Jahren - nur eben innerhalb ihrer GmbH", erklärt Sascha Drache. Tatsächlich können Unternehmer auch in einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nicht jederzeit frei auf das dort vorhandene Kapital zugreifen. Gewinne verbleiben häufig bewusst im Unternehmen, um Investitionen, Rücklagen oder operative Ausgaben zu finanzieren. Genau dieser Umstand wird im Alltag jedoch kaum hinterfragt, weil er als selbstverständlicher Bestandteil unternehmerischer Tätigkeit gilt.Hinzu kommt: Jede Auszahlung aus einer GmbH benötigt einen klar geregelten rechtlichen Rahmen. Gelder können nicht spontan entnommen werden, sondern müssen beispielsweise als Gehalt oder Gewinnausschüttung definiert werden. Zusätzlich entstehen steuerliche Belastungen. Selbst das Stammkapital der GmbH darf nicht einfach entnommen werden, da es dauerhaft der Stabilität der Gesellschaft dient. Dennoch empfinden Unternehmer diese Struktur nicht als Kontrollverlust - im Gegenteil: Sie gilt als wirtschaftlich sinnvoll und notwendig.Der entscheidende Unterschied zwischen Vermögenssubstanz und ErträgenGenau an diesem Punkt wird deutlich, warum viele Unternehmer Stiftungen falsch einordnen: Sie betrachten vor allem das gebundene Vermögen, nicht aber die daraus entstehenden Erträge. Dabei verfolgt eine Stiftung ein klares Prinzip: Das Grundvermögen bleibt erhalten, während die erwirtschafteten Erträge weiterhin genutzt werden können. "Viele Unternehmer konzentrieren sich ausschließlich auf die gebundene Vermögenssubstanz und übersehen dabei, dass wirtschaftliche Nutzung vor allem über laufende Erträge erfolgt", betont Sascha Drache.In der Praxis entstehen diese Erträge beispielsweise durch Mieteinnahmen aus Immobilien, Gewinne aus Unternehmensbeteiligungen oder Erlöse aus Verkäufen. Genau diese Mittel können an begünstigte Personen ausgeschüttet werden - häufig an den Stifter selbst oder an Familienmitglieder, sofern die Satzung dies vorsieht. Die Auszahlung erfolgt dabei nicht willkürlich, sondern strukturiert über Vorstandsbeschlüsse. Damit unterscheidet sich die Stiftung im Kern kaum von bestehenden Unternehmensstrukturen.Auch steuerlich arbeiten viele Stiftungen mit planbaren Mechanismen. Ausschüttungen werden in der Regel über die Kapitalertragsteuer behandelt und nicht über den persönlichen Einkommensteuersatz. Entscheidend ist deshalb nicht die Frage, ob Geld verfügbar ist, sondern auf welchem Weg der Zugriff erfolgt. Genau hier liegt der häufig missverstandene Unterschied zwischen Vermögenssubstanz und nutzbaren Erträgen.Warum Stiftungen Vermögen nicht blockieren, sondern schützen"Die Stiftung verhindert also keinen Zugriff auf Geld - sie regelt lediglich, wie dieser Zugriff langfristig sinnvoll organisiert wird", erklärt Sascha Drache. Genau darin liegt für viele Unternehmer der eigentliche Vorteil: Statt Vermögen unstrukturiert zu entnehmen, bleibt die wirtschaftliche Basis dauerhaft erhalten und kann gleichzeitig laufende Erträge erzeugen. Dieses Prinzip schützt Vermögenswerte nicht nur vor kurzfristigen Fehlentscheidungen, sondern sorgt auch für mehr Planbarkeit. Unternehmer behalten weiterhin Einfluss auf die Verwendung der Mittel, weil Entscheidungen über Ausschüttungen innerhalb der Organe der Stiftung getroffen werden. Die Vorstellung, Vermögen sei nach der Übertragung "weg", greift deshalb deutlich zu kurz.Vielmehr zeigt sich: Die Stiftung setzt ein Prinzip konsequent fort, das Unternehmer bereits aus ihrer GmbH kennen. Kapital bleibt als wirtschaftliche Grundlage erhalten, während Erträge strukturiert genutzt werden. Wer diesen Mechanismus versteht, erkennt schnell, dass eine Stiftung keinen Kontrollverlust bedeutet, sondern eine strategische Weiterentwicklung bestehender Vermögensstrukturen darstellt.Gerade deshalb wenden sich viele Unternehmer an Sascha Drache und seine Beratung: nicht, um Vermögen abzugeben, sondern um bestehende Strukturen besser zu verstehen und langfristig planbar zu gestalten. Statt emotionaler Vorurteile stehen dabei wirtschaftliche Logik, Vermögensschutz und nachhaltige Nutzbarkeit im Mittelpunkt.Sie möchten Ihre bestehende Unternehmensstruktur nicht dem Zufall überlassen und Ihr Vermögen langfristig schützen? Dann melden Sie sich jetzt bei Sascha Drache (https://www.stiftung.de) und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch!Pressekontakt:RS Ratgeber Stiftung Beratung e.K.Vertreten durch: Sascha DracheE-Mail: info@ratgeber-stiftung.deWebsite: https://www.stiftung.deRuben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Ratgeber Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167546/6287333