DAX leichter, Nikkei stark - Anleger blicken auf Unternehmenszahlen

Der europäische Aktienmarkt startet schwächer in den Mittwochshandel. Sowohl der DAX als auch der EuroStoxx 50 geben nach, während an der Wall Street ebenfalls ein verhaltener Handelsauftakt erwartet wird. Positiv verlief dagegen der Handel in Asien, wo der japanische Nikkei 225 deutlich fester geschlossen hat.

Makroökonomischer Überblick

Makroökonomisch richtet sich der Fokus heute vor allem auf die geopolitische Entwicklung im Nahen Osten. Widersprüchliche Aussagen aus Washington und Teheran über mögliche Gespräche sorgen für Unsicherheit, nachdem es in der Nacht erneut zu heftigen Gefechten gekommen war. Parallel beobachten Investoren die Entwicklung der Ölpreise, die zuletzt wieder anzogen und Inflationssorgen neu entfachen könnten. Gleichzeitig bleibt die Risikobereitschaft an den internationalen Börsen bemerkenswert hoch - insbesondere Technologiewerte profitieren weiter vom globalen KI-Trend.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten steht Douglas im Mittelpunkt. Die Aktie der Parfümeriekette legt vorbörslich deutlich zu und versucht, sich weiter von den Tiefständen der vergangenen Monate zu lösen. Auslöser ist eine neue Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg. Analyst Michael Heider verweist auf starke Mittelzuflüsse und die robuste Omnichannel-Strategie des Unternehmens. Besonders die Kombination aus europaweitem Filialnetz und wachsendem Onlinegeschäft sorgt derzeit für neue Fantasie bei Anlegern.

Ebenfalls gefragt sind die Papiere von Inditex. Der Zara-Mutterkonzern überzeugte mit überraschend robusten Quartalszahlen und stemmte sich erfolgreich gegen die schwächere Konsumlaune in Europa. Umsatz und operatives Ergebnis legten stärker zu als erwartet, zudem zog das Wachstum im laufenden Quartal weiter an. Anleger honorieren die Zahlen mit einem deutlichen Kurssprung im vorbörslichen Handel.

Unter Druck steht dagegen Ströer. Die Aktien des Werbekonzerns geraten nach einer Abstufung durch Goldman Sachs ins Hintertreffen. Belastend wirken vor allem Sorgen über eine mögliche Eintrübung des deutschen Konsumumfelds, das sich negativ auf das Geschäft mit Außenwerbung auswirken könnte.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX Bull UG4WCV 49,38 20007,220883 Punkte 4,99 Open End DAX Bear UG2Y9G 12,12 26129,015517 Punkte 20,92 Open End Siemens Energy AG Bull UN10BY 57,04 100,422535 EUR 2,74 Open End X-Dax Bull UN636A 27,35 22211,836345 Punkte 9,19 Open End X-Dax Bull UN2E9M 10,22 23932,146748 Punkte 24,12 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.06.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Continental AG Call UN0616 0,14 85,00 EUR 10,2 16.09.2026 Siemens Energy AG Call UN4XSS 1,39 170,00 EUR 5,21 16.09.2026 Goldman Sachs Group Inc. Call UG7QJF 10,43 1050,00 USD 5,22 16.12.2026 International Business Machines Corp. Call HD980N 0,68 350,00 USD 13,64 17.06.2026 SAP SE Call UN6DRW 2,98 170,00 EUR 3,2 15.12.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.06.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE Long UG9JBL 1,26 407,217032 EUR 7 Open End Rheinmetall AG Long UN8VL9 1,86 1110,666667 EUR 15 Open End DAX Long UN7CLR 4,63 24122,578567 Punkte 25 Open End Infineon Technologies AG Long HC284Z 12,74 66,01323 EUR 4 Open End Infineon Technologies AG Long UN7ZR6 12,03 80,304 EUR 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.06.2026; 10:15 Uhr;

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