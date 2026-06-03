DAX leichter, Nikkei stark - Anleger blicken auf Unternehmenszahlen

Der europäische Aktienmarkt startet schwächer in den Mittwochshandel. Sowohl der DAX als auch der EuroStoxx 50 geben nach, während an der Wall Street ebenfalls ein verhaltener Handelsauftakt erwartet wird. Positiv verlief dagegen der Handel in Asien, wo der japanische Nikkei 225 deutlich fester geschlossen hat.
Makroökonomischer Überblick
Makroökonomisch richtet sich der Fokus heute vor allem auf die geopolitische Entwicklung im Nahen Osten. Widersprüchliche Aussagen aus Washington und Teheran über mögliche Gespräche sorgen für Unsicherheit, nachdem es in der Nacht erneut zu heftigen Gefechten gekommen war. Parallel beobachten Investoren die Entwicklung der Ölpreise, die zuletzt wieder anzogen und Inflationssorgen neu entfachen könnten. Gleichzeitig bleibt die Risikobereitschaft an den internationalen Börsen bemerkenswert hoch - insbesondere Technologiewerte profitieren weiter vom globalen KI-Trend.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten steht Douglas im Mittelpunkt. Die Aktie der Parfümeriekette legt vorbörslich deutlich zu und versucht, sich weiter von den Tiefständen der vergangenen Monate zu lösen. Auslöser ist eine neue Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg. Analyst Michael Heider verweist auf starke Mittelzuflüsse und die robuste Omnichannel-Strategie des Unternehmens. Besonders die Kombination aus europaweitem Filialnetz und wachsendem Onlinegeschäft sorgt derzeit für neue Fantasie bei Anlegern.
Ebenfalls gefragt sind die Papiere von Inditex. Der Zara-Mutterkonzern überzeugte mit überraschend robusten Quartalszahlen und stemmte sich erfolgreich gegen die schwächere Konsumlaune in Europa. Umsatz und operatives Ergebnis legten stärker zu als erwartet, zudem zog das Wachstum im laufenden Quartal weiter an. Anleger honorieren die Zahlen mit einem deutlichen Kurssprung im vorbörslichen Handel.
Unter Druck steht dagegen Ströer. Die Aktien des Werbekonzerns geraten nach einer Abstufung durch Goldman Sachs ins Hintertreffen. Belastend wirken vor allem Sorgen über eine mögliche Eintrübung des deutschen Konsumumfelds, das sich negativ auf das Geschäft mit Außenwerbung auswirken könnte.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bull
|UG4WCV
|49,38
|20007,220883 Punkte
|4,99
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2Y9G
|12,12
|26129,015517 Punkte
|20,92
|Open End
|Siemens Energy AG
|Bull
|UN10BY
|57,04
|100,422535 EUR
|2,74
|Open End
|X-Dax
|Bull
|UN636A
|27,35
|22211,836345 Punkte
|9,19
|Open End
|X-Dax
|Bull
|UN2E9M
|10,22
|23932,146748 Punkte
|24,12
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.06.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Continental AG
|Call
|UN0616
|0,14
|85,00 EUR
|10,2
|16.09.2026
|Siemens Energy AG
|Call
|UN4XSS
|1,39
|170,00 EUR
|5,21
|16.09.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|Call
|UG7QJF
|10,43
|1050,00 USD
|5,22
|16.12.2026
|International Business Machines Corp.
|Call
|HD980N
|0,68
|350,00 USD
|13,64
|17.06.2026
|SAP SE
|Call
|UN6DRW
|2,98
|170,00 EUR
|3,2
|15.12.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.06.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE
|Long
|UG9JBL
|1,26
|407,217032 EUR
|7
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UN8VL9
|1,86
|1110,666667 EUR
|15
|Open End
|DAX
|Long
|UN7CLR
|4,63
|24122,578567 Punkte
|25
|Open End
|Infineon Technologies AG
|Long
|HC284Z
|12,74
|66,01323 EUR
|4
|Open End
|Infineon Technologies AG
|Long
|UN7ZR6
|12,03
|80,304 EUR
|15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.06.2026; 10:15 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen