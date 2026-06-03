Unter allen Viren gibt es einen Hauptverdächtigen für die nächste Pandemie. Welcher das ist und welche Vorsorgemaßnahmen helfen könnten, erklärt die Virologin Gülsah Gabriel. Gerade sorgen Hanta- und Ebolaviren für beunruhigende Schlagzeilen. Für die Menschen und die Regionen, die es betrifft, sind sie zwar lebensbedrohlich und dramatisch, aber eine Pandemie werden sie nicht auslösen. Gülsah Gabriel erklärt, welche Viren tatsächlich Pandemiepotenzial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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