Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach einem von Unsicherheit geprägten Wochenauftakt startete der gestrige Handelstag zunächst mit Optimismus, so die Analysten der Helaba.Hoffnungen auf eine Einigung im Nahost-Konflikt hätten zu einer erhöhten Risikobereitschaft und rückläufigen Energiepreisen geführt. Aktien- und Rentenmärkte hätten Kursgewinne verzeichnet, auch der Euro habe sich etwas erholen können. Im Tagesverlauf habe der Optimismus aber wieder nachgelassen und Gewinne seien mitgenommen worden. Heute stünden vor allem US-Konjunkturdaten im Fokus. Sie dürften jedoch kaum geeignet sein, die Erwartungen steigender Leitzinsen zu dämpfen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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