Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der seit mehr als drei Monaten andauernde Krieg im Nahen Osten hinterlässt weltweit Spuren, so die Analysten der Helaba.Vor allem der Energiepreisschock treibe die Inflationsraten und Inflationserwartungen nach oben. Bei den Notenbanken setze daher ein Umdenken ein. Die Europäische Zentralbank habe bereits signalisiert, bei der Ratssitzung in der kommenden Woche eine Anhebung der Leitzinsen in Betracht zu ziehen. Auch die US-Notenbank betone zunehmend ihre Inflationssorgen und habe das Thema Zinssenkungen, die US-Präsident Trump vom neuen Fed-Chef Warsh einfordere, vorerst zu den Akten gelegt. Marktteilnehmer würden inzwischen eher auf eine restriktivere Geldpolitik als auf eine weitere Lockerung spekulieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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