Die Ride-Hailing-App Uber und der chinesische Robotaxi-Spezialist WeRide planen ihr erstes gemeinsames Projekt in Europa: In der spanischen Hauptstadt Madrid sollen noch in diesem Jahr die ersten Robotaxis in Betrieb gehen. Formell handelt es sich dabei um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit der Regionalregierung von Madrid. Auch wenn die Unternehmen das Vorhaben in Madrid als Pilotprojekt bezeichnen, so soll es doch für die Öffentlichkeit und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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