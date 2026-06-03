Bei diesem Konzern greift der Umbau inzwischen deutlich schneller als viele Anleger erwartet hatten. Steigende Margen, verbesserte Cashflows und ein profitableres Geschäftsmodell sorgen derzeit dafür, dass die Story eine völlig neue Richtung einschlägt. Genau jetzt könnte eine Phase beginnen, in der auch die Börse das wahre Potenzial des Konzerns neu bewertet.Der entscheidende Schritt ist bereits vollzogen: Das Unternehmen hat sich konsequent auf sein margenstarkes Kerngeschäft fokussiert und sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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