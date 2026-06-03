Hannover (ots) -Immer mehr junge Menschen entscheiden sich für ein Studium - während gleichzeitig im Handwerk tausende Fachkräfte fehlen. Das Ergebnis: volle Auftragsbücher, steigende Preise und enorme Nachfrage nach qualifizierten Betrieben. Viele Handwerker können sich ihre Projekte inzwischen aussuchen und verdienen deutlich besser als noch vor wenigen Jahren.Der Engpass liegt heute nicht mehr beim Auftrag, sondern beim Personal, und genau das verschiebt die Preisverhandlung komplett zugunsten der Betriebe. Hier erfahren Sie, warum das Handwerk wirtschaftlich attraktiver wird und wie Betriebe die aktuelle Marktsituation gezielt für Wachstum und höhere Margen nutzen können.Der Fachkräftemangel verändert den MarktÜber viele Jahre war das Handwerk stark vom Preiswettbewerb geprägt. Kunden konnten zwischen zahlreichen Anbietern wählen und Preise entsprechend vergleichen. Inzwischen hat sich dieses Verhältnis jedoch deutlich verschoben.Der wichtigste Grund dafür ist der zunehmende Fachkräftemangel. In vielen Gewerken fehlen qualifizierte Mitarbeiter, während die Nachfrage nach handwerklichen Leistungen hoch bleibt. Selbst in wirtschaftlich schwächeren Phasen ändert sich daran wenig. Sanierungen, Modernisierungen oder energetische Maßnahmen bleiben langfristig gefragt, gleichzeitig sinkt die Zahl verfügbarer Fachkräfte vielerorts weiter.Dadurch entsteht eine neue Situation: Nicht mehr allein der Kunde bestimmt den Preis, sondern zunehmend auch der Betrieb. Unternehmen mit stabiler Auslastung müssen Aufträge nicht mehr um jeden Preis annehmen. Stattdessen können sie auswählen, welche Projekte wirtschaftlich sinnvoll sind und welche nicht.Warum Spezialisierung profitabler machtBesonders stark profitieren Betriebe, die sich klar positionieren und sich auf bestimmte Leistungen spezialisieren. Denn je deutlicher ein Unternehmen kommuniziert, wofür es steht, desto leichter können es Kunden einordnen. Gleichzeitig sinkt die direkte Vergleichbarkeit mit allgemeinen Wettbewerbern.Viele Handwerksbetriebe versuchen jedoch weiterhin, möglichst viele Leistungen parallel anzubieten. Fenster, Türen, Sonnenschutz, Garagentore oder Wintergärten werden gleichzeitig vermarktet, obwohl einzelne Bereiche oft nur einen kleinen Teil des Umsatzes ausmachen. Nach außen entsteht dadurch schnell ein unscharfes Bild.Hinzu kommt ein interner Nachteil: Kleine Leistungsbereiche verursachen häufig überproportional hohe Komplexität. Mitarbeitende benötigen Schulungen für selten ausgeführte Tätigkeiten, Prozesse laufen langsamer und Fehler entstehen leichter, weil Routinen fehlen. Eine stärkere Fokussierung verbessert deshalb nicht nur die Außenwirkung, sondern erhöht oft auch die Effizienz im Betrieb.Höhere Preise lassen sich besser durchsetzenTrotz voller Auftragsbücher fällt vielen Betrieben die Preisdurchsetzung weiterhin schwer. Sobald Kunden ein Angebot als zu teuer empfinden, reagieren Unternehmen häufig mit Preisnachlässen. Kurzfristig sichert das zwar den Auftrag, langfristig sinken jedoch die Margen, während Material-, Energie- und Personalkosten gleich bleiben oder weiter steigen.Dabei entscheiden Kunden längst nicht mehr ausschließlich über den Preis. Gerade bei größeren Investitionen spielen Vertrauen, Verlässlichkeit und planbare Abläufe eine wichtige Rolle. Wer seine Leistungen nachvollziehbar erklärt und konkrete Mehrwerte sichtbar macht, gerät deutlich seltener in reine Preisverhandlungen.Entscheidend ist dabei die Kommunikation. Allgemeine Aussagen wie "hohe Qualität" oder "guter Service" wirken inzwischen austauschbar, weil nahezu jeder Betrieb dieselben Formulierungen verwendet. Wesentlich überzeugender sind konkrete Informationen: feste Ansprechpartner, verbindliche Zeiträume, transparente Abläufe oder zusätzliche Serviceleistungen. Erst dadurch wird für Kunden erkennbar, worin der tatsächliche Unterschied zwischen einzelnen Anbietern liegt.Der Wettbewerb um Fachkräfte funktioniert ähnlichDie veränderte Marktsituation betrifft längst nicht nur Kunden, sondern auch das Recruiting. Fachkräfte vergleichen Arbeitgeber heute ähnlich schnell wie Kunden verschiedene Betriebe vergleichen.Deshalb verlieren allgemeine Aussagen wie "tolles Team" oder "gutes Arbeitsklima" zunehmend an Wirkung. Bewerber interessieren sich stattdessen für konkrete Einblicke: Welche Projekte werden umgesetzt? Wie sieht der Arbeitsalltag aus? Mit welchen Maschinen wird gearbeitet? Welche Entwicklungsmöglichkeiten bestehen?Betriebe, die hier transparent auftreten und realistische Einblicke geben, schaffen Vertrauen und heben sich deutlich stärker von Wettbewerbern ab. Gleichzeitig gewinnen Bewertungen und die allgemeine Außendarstellung immer mehr an Bedeutung.Das Handwerk wird wirtschaftlich attraktiverDie aktuellen Entwicklungen zeigen, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Handwerk grundlegend verändert haben. Während viele akademische Berufe zunehmend von Konkurrenz geprägt sind, entsteht im Handwerk in zahlreichen Bereichen ein Angebotsmangel. Genau dieser Engpass erhöht langfristig den Wert qualifizierter Fachkräfte und spezialisierter Betriebe.Unternehmen, die ihre Positionierung schärfen, effizient arbeiten und ihre Leistungen klar kommunizieren, können diese Entwicklung gezielt nutzen. Höhere Preise sind dabei nicht nur eine Folge steigender Kosten, sondern vor allem Ausdruck einer veränderten Marktsituation.Über die A&M:Marvin Flenche und Alexander Thieme sind Gründer der A&M Unternehmerberatung GmbH. Die Agentur hat sich auf Handwerksbetriebe spezialisiert und ermöglicht Unternehmen mit Hilfe von Onlinemarketing Planbarkeit und Wachstum durch mehr Kundenanfragen und qualifizierte Mitarbeiter. Weiter Informationen über: https://www.am-beratung.dePressekontakt:A&M Unternehmerberatung GmbHE-Mail: kontakt@am-beratung.deWebsite: https://www.am-beratung.deRuben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: A&M Unternehmerberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157452/6287391