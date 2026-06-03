XFolio AI (xfolio.ai), ein in Paris ansässiger Technologiekonzern für Treasury und Cash Management, hat Absolute Payment Solutions (APS) (https://www.absolutepayments.com/) übernommen, einen der wenigen von Pay.UK akkreditierten Bacs-Dienstleister im Vereinigten Königreich. Durch diese Übernahme entsteht eine integrierte Plattform, die Bacs und alle Zahlungsarten, Open Banking, Risikomanagement und Treasury umfasst und britischen Unternehmen jeder Größe die Möglichkeit bietet, ihre Liquidität zu verwalten und Zahlungen an einem Ort abzuwickeln.

Die Bacs-Zertifizierung von APS bildet die Grundlage für Zahlungsdienste, auf die sich Organisationen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor täglich verlassen von KMU, die Gehaltsabrechnungen und Lastschriften abwickeln, bis hin zu großen Unternehmen, die umfangreiche Zahlungsströme verarbeiten. Während Zahlungsplattformen für Unternehmen oft einen erheblichen Umfang und ein großes Budget erfordern und einfachere Lösungen zugunsten einer schnellen Einrichtung Abstriche bei der Funktionalität machen, bieten APS und XFolio gemeinsam eine zertifizierte Bacs-Infrastruktur in Verbindung mit fortschrittlichen Treasury-Analysen über SWIFT-, API-, H2H- und EBICS-Kanäle ohne die hohen Kosten für Unternehmenslösungen und ohne Kompromisse bei der Funktionalität.

Das kombinierte Angebot wird sowohl direkt als auch über ein wachsendes Netzwerk von Partnern und Finanzinstituten auf den Markt gebracht. Banken, Wirtschaftsprüfer und Finanzdienstleister sehen eine klare Chance, ihre Kundenbeziehungen zu vertiefen, indem sie neben ihren bestehenden Dienstleistungen auch integrierte Zahlungs- und Treasury-Lösungen anbieten.

Dyfan Williams, der als General Manager und Group Operating Partner zum Unternehmen stößt, sagte: "Vereinfachte Zahlungen und ein einheitliches Treasury das ist das Ergebnis dieser Kombination. Die Bacs-Zertifizierung verschafft uns die Glaubwürdigkeit und die Infrastruktur, um Kunden jeder Größenordnung zu bedienen, und XFolio ergänzt das Gesamtbild durch KI-gestützte Prognosen, Risikomanagement und die Anbindung an verschiedene Zahlungswege. Für Partner und Finanzinstitute ist dies eine überzeugende Möglichkeit, einen echten Mehrwert für ihre Kundenbeziehungen zu schaffen."

Anis Rahal, Gründer von XFolio AI, fügte hinzu: "Unsere Strategie basiert auf organischem Wachstum, ergänzt durch gezielte Akquisitionen und unterstützt von institutionellen Investoren. Auf dem britischen Zahlungsmarkt mangelt es bislang an Lösungen, die Treasury und Zahlungsverkehr wirklich miteinander verbinden, und wir bauen die Plattform und das Partnernetzwerk auf, um dies zu ändern."

Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

Über XFolio

XFolio (www.xfolio.ai) bietet moderne Lösungen für das Treasury- und Cash-Management, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Liquidität zu optimieren, Risiken zu minimieren und Finanzprozesse zu automatisieren. Die Plattform von XFolio vereint Analysen, Workflow-Automatisierung und Integrationen, um Treasury-Teams und Finanzinstitute weltweit zu unterstützen.

Über APS

Absolute Payments (Absolute Payment Solutions Ltd) ist ein in Großbritannien ansässiges Fintech-Unternehmen, das cloudbasierte Zahlungs- und Banklösungen für Unternehmen anbietet und sich auf BACS-zertifizierte Software und Dienstleistungen spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Zahlungsprozesse durch skalierbare, sichere Plattformen und API-Integrationen zu vereinfachen, die auf die Anforderungen moderner Unternehmen zugeschnitten sind.

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