Bitcoin bleibt in Bewegung. Am frühen Mittwochmorgen sackte die wichtigste Kryptowährung zeitweise unter die psychologisch wichtige Marke von 66.000 Dollar. Zwar erholte sich der Kurs wieder leicht auf 67.460 Dollar, doch die Stimmung am Markt bleibt angespannt.• Der Bitcoin zeigt sich weiter von seiner volatilen Seite.• Ethereum, Solana und BNB geben spürbar nach. • Institutioneller Investoren sorgen für Verkaufsdruck bei Kryptos.Der Verkaufsdruck kommt vor allem von institutioneller Seite. US-Spot-ETFs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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