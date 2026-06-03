Saint-Romain-de-Colbosc, Frankreich (ots) -Planungsbüros, Ingenieure und Installateure können Photovoltaikanlagen erstmals vollständig in einer einzigen Umgebung planen, von den Modulstrings über die Niederspannungsverteilung bis hin zum Mittelspannungsanschluss.Photovoltaikanlagen sind heute integraler Bestandteil elektrischer Gesamtanlagen. Neben der DC-seitigen Auslegung müssen Eigenverbrauch, Ladeinfrastruktur sowie die Niederspannungsverteilung oder auch Anschlüsse an das Mittelspannungsnetz berücksichtigt werden.In der Praxis erfolgt die Planung häufig getrennt: Die PV-Auslegung (DC) und die elektrotechnische Planung (AC) werden mit unterschiedlichen Softwarelösungen durchgeführt. Dies führt zu Mehrfacheingaben, Inkonsistenzen und erhöhtem Aufwand bei der Sicherstellung der Normenkonformität.Mit elec calc SOLAR (https://www.trace-software.com/de/unsere-loesungen/elec-calc-solar-vom-pv-modul-bis-zur-ladeinfrastruktur-ein-durchgaengiges-dimensionierungstool/) steht eine Lösung zur Verfügung, die diese Planungsschritte in einer durchgängigen Umgebung zusammenführt. Die Software ermöglicht die vollständige elektrotechnische Auslegung von PV-Anlagen, von der DC-Seite bis zum Netzanschluss, unter Berücksichtigung relevanter Normen wie DIN VDE 0100-712, IEC 60364-7-712 sowie IEC 61936-1 und IEC 60909 für Mittelspannungsanwendungen.Durchgängige Planung von DC bis Mittelspannungelec calc SOLAR deckt die elektrotechnische Planung eines PV-Projekts vollständig ab:- DC-Seite: Auslegung von Strings, MPPT-Eingängen und Wechselrichtern sowie Dimensionierung von DC-Leitungen und Schutzkomponenten gemäß IEC 60364-7-712- AC-Niederspannung: Planung von Verteilungen, Schutzgeräten und Leitungen unter Berücksichtigung von Verbrauchern wie Ladeinfrastruktur und Eigenverbrauch gemäß VDE 0100- Netzintegration: Lastflussberechnungen, Spannungsfall, Kurzschlussströme gemäß IEC 60909 sowie Anschluss an das Nieder- oder Mittelspannungsnetz über Transformatoren nach IEC 61936-1Änderungen im Modell werden automatisch in allen Berechnungen berücksichtigt. Die Konsistenz der Planung bleibt über alle Spannungsebenen hinweg erhalten.Freie Modellierung komplexer AnlagenstrukturenDie Struktur moderner PV-Anlagen ist vielfältig, von Carport-Systemen über industrielle Dachanlagen bis hin zu Freiflächenanlagen mit Mittelspannungsanschluss.Im Unterschied zu vielen marktüblichen Lösungen, die auf vordefinierten Strukturen basieren, ermöglicht elec calc SOLAR eine freie Modellierung der elektrischen Anlage. Die Projektstruktur kann entsprechend der realen Ausführung abgebildet werden.Kontinuierliche Normprüfung und automatisierte NachweiseDie Einhaltung normativer Anforderungen wird während der gesamten Planung überprüft. Thermische Überlastungen, unzureichend dimensionierte Schutzorgane oder unzulässige Spannungsfälle werden unmittelbar erkannt.Berechnungsberichte, Stromlaufpläne und Stücklisten werden automatisiert erzeugt und können direkt für Prüfungen oder die Projektabwicklung verwendet werden.Datenbasis und Integration bestehender PV-PlanungenDie Software basiert auf einer umfangreichen Datenbank mit mehr als 12.000 Komponenten, darunter Module, Wechselrichter und Schutzgeräte.PV-Planungen aus archelios PRO (https://www.trace-software.com/de/unsere-loesungen/ihre-photovoltaikprojekte-mit-archelios-pro-planen-simulieren-und-analysieren/) können übernommen werden. Die PV-Auslegung wird dabei ohne erneute Eingabe in eine vollständige elektrotechnische Planung überführt."Photovoltaikanlagen sind heute ein integraler Bestandteil elektrischer Systeme. Mit elec calc SOLAR wird die PV-Auslegung direkt in die elektrotechnische Gesamtplanung eingebunden und ermöglicht eine durchgängige Projektbearbeitung über alle Spannungsebenen hinweg."Jérôme Mullie, Technischer Direktor, Trace SoftwareÜber Trace SoftwareTrace Software entwickelt Softwarelösungen für die Planung, Dimensionierung und das Management elektrischer und energetischer Anlagen. Seit über 35 Jahren unterstützt das Unternehmen Planungsbüros, Installateure und Industrieunternehmen weltweit.Trace Software (https://www.trace-software.com/de/) wird vom 23. bis 25. Juni 2026 auf der Messe The smarter E Europe 2026 in München vertreten sein - Halle 4, Stand A4.119.Pressekontakt:Charlotte Brasse - Kommunikationsleitung, Trace Softwarecbrasse@trace-software.com | +33 (0)2 32 79 44 24Original-Content von: Trace Software, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182587/6287404