Europas größte Airline-Gruppe notiert tiefer als ihr Liquidationswert. Ein neuer Analystenreport rechnet vor, warum der Markt Lufthansa massiv unterschätzt. Die Deutsche Lufthansa wird an der Börse zu einem Kurs gehandelt, der nach Einschätzung des Hamburger Analysehauses MWB Research nicht einmal den Zeitwert der eigenen Flugzeuge widerspiegelt. Zum Kurs von rund 8,32 Euro je Aktie liege die Marktkapitalisierung so weit unter dem fairen Wert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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