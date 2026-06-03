DAX Prognose für Mittwoch, 03.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.127 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der DAX dynamisch erholen. Es ging am Vormittag bis in den Bereich der 25.370 Punkte. Nachdem das Tageshoch am Vormittag formatiert war, stellte sich breite Schwäche ein. Diese führte den Index bis zum Nachmittag erneut unter die 25.100 Punkte-Marke. Zwar konnte sich der DAX zum Xetra Schluss hin noch einmal erholen, nachbörslich wurden die Gewinne wieder abgegeben. Es ging im weiteren Handelsverlauf deutlich unter die 25.100 Punkte, unter der sich der Index dann auch etabliert hat. Der DAX ging bei 25.105 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

1. DAX Aktuell an entscheidender Chartmarke Der DAX notiert aktuell direkt an SMA20, SMA50 und SMA200, die alle im Bereich von 25.110 Punkten verlaufen. Ein Ausbruch über diese Marken könnte einen erneuten Angriff auf das Allzeithoch einleiten. Ein Scheitern würde dagegen das Risiko einer größeren Korrektur erhöhen.

2. Bären haben kurzfristig einen leichten Vorteil Die jüngsten Versuche, neue Rekordstände zu erreichen, wurden jeweils abverkauft. Solange sich der DAX nicht nachhaltig über 25.371 Punkte etablieren kann, bleibt das kurzfristige Chancen-Risiko-Verhältnis leicht zugunsten der Verkäufer. Die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario liegt aktuell bei 55 Prozent.

3. Wichtige Unterstützungen rücken in den Fokus Fällt der DAX unter die Zone um 25.000 Punkte zurück, könnten die nächsten relevanten Unterstützungen bei 24.790 Punkten und anschließend bei 24.520 Punkten angesteuert werden. Auf der Oberseite bleibt der Bereich um 25.625 Punkte das nächste größere Kursziel der Käufer.

Der DAX startete gestern bei 25.127 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach der Eröffnung des Xetra-Handels konnten die Käufer zunächst die Kontrolle übernehmen und den deutschen Leitindex bis auf 25.371 Punkte nach oben treiben. Damit näherte sich der DAX erneut seinem Allzeithoch.

Im weiteren Handelsverlauf setzte jedoch Verkaufsdruck ein. Die Gewinne wurden sukzessive abgegeben und der Index fiel zeitweise wieder unter die Marke von 25.100 Punkten zurück. Zwar gelang zum Xetra-Schluss noch eine Stabilisierung, die nachbörslichen Verkäufe führten jedoch erneut zu einer Eintrübung des Chartbildes. Der Tagesschluss erfolgte bei 25.105 Punkten.

DAX Aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick

Von den 40 DAX-Werten schlossen 17 Aktien im Plus, während 23 Titel Verluste verzeichneten.

Stärkste DAX-Werte

Infineon: +9,47 %

Zalando: +2,90 %

Continental: +2,85 %

Schwächste DAX-Werte

Bayer: -3,00 %

SAP: -2,85 %

Deutsche Börse: -2,33 %...

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