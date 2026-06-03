BÖRSE AKTUELL: Nahost-Eskalation, steigende Ölpreise und wichtige Markt News (03.06.2026)

Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten bestimmen aktuell das Marktgeschehen. Gleichzeitig sorgen Aussagen der EZB, neue US-Zollpläne sowie Wirtschaftsdaten aus Australien und China für Bewegung an den Finanzmärkten. Die wichtigsten Markt News im Überblick.

Nahost-Konflikt eskaliert weiter

Iran hat mindestens zehn ballistische Raketen auf US-Militärstützpunkte in Kuwait abgefeuert, darunter die Ali Al Salem Air Base. Darüber hinaus wurden Angriffe auf Bahrain, Saudi-Arabien und Dubai gemeldet. In mehreren Golfstaaten kam es daraufhin zu vorübergehenden Einschränkungen im Flugverkehr. Die Eskalation folgte auf einen US-Angriff auf einen mit dem Iran verbundenen Tanker sowie Berichte über Explosionen nahe der Insel Qeshm.

Ölpreise steigen deutlich

Die Unsicherheit im Nahen Osten sorgt für steigende Energiepreise. Brent-Rohöl legt um rund 1,9% auf 97,30 USD je Barrel zu, während WTI-Rohöl ebenfalls etwa 1,9% auf 95,10 USD steigt. Anleger beobachten die Entwicklungen in der Region aufmerksam, da weitere Störungen der Ölversorgung nicht ausgeschlossen werden können.

Japan unter Druck: Schwacher Yen und steigende Energiekosten

Das Währungspaar USDJPY testet erneut die Marke von 160. Dieses Niveau hatte in der Vergangenheit Interventionen der japanischen Behörden ausgelöst. Finanzministerin Satsuki Katayama betonte, dass Tokio bei Bedarf angemessen reagieren werde.

Zusätzlich verabschiedete Japan ein schuldenfinanziertes Zusatzbudget im Umfang von 3,1 Billionen Yen. Die Mittel sollen vor allem zur Unterstützung von Energie- und Kraftstoffkosten eingesetzt werden. Damit verschärft sich die Belastung durch hohe Energiepreise, einen schwachen Yen und steigende Staatsausgaben....

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