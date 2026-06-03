© Foto: Samuel Boivin - picture alliance / NurPhotoDeepSeek steht offenbar vor einer milliardenschweren Finanzierungsrunde. Namhafte Investoren wollen auf Chinas KI-Champion setzen.DeepSeek könnte schon in den kommenden Wochen seine erste große Finanzierungsrunde abschließen. Nach Informationen von Reuters will das chinesische KI-Unternehmen rund 50 Milliarden Yuan einsammeln (rund 6,4 Milliarden Euro). Bewertung steigt auf bis zu 400 Milliarden Yuan Mit dem frischen Kapital könnte DeepSeek nach Abschluss der Finanzierung mit 350 bis 400 Milliarden Yuan bewertet werden. Die Finanzierungsrunde wäre ein weiterer Meilenstein für das Unternehmen. DeepSeek hatte Anfang vergangenen Jahres internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE