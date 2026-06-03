Laut neuem Vermieterreport sind die privaten Vermieter hierzulande zurückhaltend, was energetische Sanierungen angeht. Viele sind zwar zufrieden mit ihrer Vermietungstätigkeit, hadern aber mit der Wohnungspolitik. Wo die Vermieter Nachholbedarf sehen und wie sie mit dem Thema Mieterhöhungen umgehen. DI Deutschland.Immobilien und das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) haben den Vermieterreport 2026 veröffentlicht. Der Bericht zeigt unter anderem, was private Vermieter in Sachen Mietpreisanpassungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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