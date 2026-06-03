Hamburg (ots) -Geschäftsführer verdienen oft gut, tragen viel Verantwortung und gelten als finanziell abgesichert. Doch im Ruhestand zeigt sich bei vielen ein anderes Bild: Fehlende gesetzliche Absicherung, falsch strukturierte Altersvorsorge und zu starke Abhängigkeit vom eigenen Unternehmen führen dazu, dass das Einkommen im Alter deutlich niedriger ausfällt als erwartet. Gerade bei Gesellschafter-Geschäftsführern werden Risiken häufig unterschätzt.Viele Geschäftsführer konzentrieren sich jahrelang auf das Unternehmen - und schieben ihre eigene Altersvorsorge auf später. Das rächt sich im Ruhestand. Hier erfahren Sie, welche Planungsfehler besonders häufig gemacht werden, warum klassische Vorsorgemodelle oft nicht ausreichen und wie Geschäftsführer ihre Altersstrategie rechtzeitig und solide aufstellen können.Warum das Einkommen im Ruhestand oft nicht reichtEin zentraler Grund liegt in der fehlenden gesetzlichen Absicherung. Viele Geschäftsführer erwerben keine Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung und verfügen im Alter daher über keinen stabilen Einkommensbaustein. Wenn zusätzlich weder betriebliche Vorsorge noch Einnahmen aus Immobilien vorhanden sind, fehlen oft verlässliche, laufende Einnahmen.Stattdessen wird häufig darauf vertraut, dass das eigene Unternehmen später den gewünschten Lebensstandard sichert. Diese Strategie ist jedoch unsicher. Fällt der Verkaufserlös geringer aus als geplant oder bleibt ganz aus, entsteht schnell eine Versorgungslücke.Warum Altersvorsorge aufgeschoben wirdDie Ursachen liegen vor allem im unternehmerischen Alltag. In der Aufbauphase steht das operative Geschäft im Vordergrund. Hohe Arbeitsbelastung und wirtschaftliche Unsicherheiten führen dazu, dass langfristige Themen wie Altersvorsorge in den Hintergrund rücken. Zugleich fehlen oft klare Strukturen. Ohne feste Prozesse wird die eigene Vorsorge selten überprüft. Viele Maßnahmen erfolgen zudem ausschließlich aus dem privaten Nettoeinkommen, während steuerlich effizientere Lösungen auf Unternehmensebene ungenutzt bleiben.Hinzu kommt, dass zentrale Einflussfaktoren unterschätzt werden. Inflation, steigende Gesundheitskosten oder eine längere Lebenserwartung wirken sich erheblich aus, werden aber häufig nicht systematisch berücksichtigt.Warum klassische Modelle oft nicht ausreichenViele Geschäftsführer sind durchaus bereit, bei ihrer Altersvorsorge Risiken einzugehen. Allerdings fehlt häufig eine übergeordnete Strategie. Die Altersvorsorge besteht dann aus einzelnen, nebeneinanderstehenden Bausteinen, die nicht aufeinander abgestimmt sind.Typisch ist eine Mischung aus verschiedenen Ansätzen - etwa eine steuerlich motivierte Immobilieninvestition, ein ETF-Depot über einen Neobroker oder eine Basisrente, die primär aus steuerlichen Gründen abgeschlossen wurde. Zwar wird in solchen Fällen grundsätzlich Vermögen aufgebaut, doch die einzelnen Elemente greifen selten sinnvoll ineinander.Dadurch entsteht kein konsistentes Gesamtkonzept. Renditechancen werden nicht systematisch genutzt, Risiken nicht gezielt gesteuert und steuerliche Vorteile nicht optimal ausgeschöpft. Die Folge ist, dass trotz vorhandener Investments die langfristige Wirkung deutlich hinter den Möglichkeiten zurückbleibt.Die Risiken der Abhängigkeit vom eigenen UnternehmenDie Konzentration auf das eigene Unternehmen als Altersvorsorge birgt erhebliche Risiken. Zum einen hängt der Vermögensaufbau vollständig vom wirtschaftlichen Erfolg ab. Zum anderen setzt diese Strategie voraus, dass ein Verkauf zum richtigen Zeitpunkt gelingt.Gleichzeitig fehlt vielen Geschäftsführern ein zweiter stabiler Einkommenspfeiler. In wirtschaftlich schwierigen Phasen kommt hinzu, dass vorhandenes Privatvermögen oft wieder in das Unternehmen zurückgeführt wird. Dadurch wird der langfristige Kapitalaufbau unterbrochen. Zudem sind Vermögenswerte innerhalb der operativen Gesellschaft im Insolvenzfall nicht geschützt.Wie Geschäftsführer ihre Vorsorge realistisch einschätzen könnenEine fundierte Finanzplanung schafft Klarheit über die eigene Situation. Dabei wird analysiert, welche Einkünfte im Ruhestand zu erwarten sind und wie sich Inflation, Steuern und laufende Kosten auswirken.Viele Geschäftsführer erkennen erst durch eine solche Auswertung, ob ihre Strategie tragfähig ist. Häufig zeigt sich, dass ein Vermögen in mehrfacher Millionenhöhe notwendig ist, um den bisherigen Lebensstandard langfristig zu sichern. Entscheidend ist daher, frühzeitig zu prüfen, ob die aktuelle Entwicklung diesem Ziel entspricht.Welche Bausteine eine tragfähige Altersstrategie ausmachenEine solide Strategie beginnt mit ausreichenden Liquiditätsreserven. Darauf aufbauend sollte frühzeitig ein breit gestreutes Wertpapierdepot aufgebaut werden. Parallel dazu gewinnen strukturierte Lösungen auf Unternehmensebene an Bedeutung, etwa durch steueroptimierte Modelle der Geschäftsführerversorgung. Mit steigenden Gewinnen können zusätzlich Firmendepots oder Holdingstrukturen sinnvoll sein, um Kapital effizient anzulegen.Erst wenn die Altersvorsorge grundsätzlich gesichert ist, rückt die breitere Vermögensstrukturierung - bei der dann auch andere Anlageklassen wie Immobilien, Anleihen, Edelmetalle und Kryptowährungen mit eingebunden werden - in den Fokus. Entscheidend bleibt jedoch, frühzeitig zu handeln und die Strategie regelmäßig zu überprüfen.Über Sebastian Ohligschläger:Sebastian Ohligschläger ist Gründer von Ohligschläger Consulting und berät Geschäftsführer sowie Vorstände zur steueroptimierten Altersvorsorge. Er entwickelt Versorgungsmodelle, die Investitionen in ETFs und Aktien auf Unternehmensebene ermöglichen. Sein Ansatz verbindet Vermögensaufbau mit steuerlicher Effizienz und klaren Strukturen. Mehr Informationen unter: https://ohligschlaeger-consulting.de/Pressekontakt:Ohligschläger ConsultingInhaber: Sebastian OhligschlägerE-Mail: info@ohligschlaeger-berger.deWebsite: https://ohligschlaeger-consulting.de/Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Ohligschläger Consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182373/6287435