Danube Properties, einer der führenden Immobilienentwickler der Vereinigten Arabischen Emirate, wird seine internationale Präsenz mit der Eröffnung seines neuen Verkaufsbüros im Zentrum von London weiter ausbauen. Das neue Büro in der Brompton Road 44, Knightsbridge, SW3 1BW, markiert einen weiteren Meilenstein in der zunehmenden Expansion des Unternehmens im Vereinigten Königreich.

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Atif Farid, Head Business Development (UK); Rizwan Sajan, Founder and Chairman of Danube Group; and Adel Sajan, Managing Director of Danube Group, at the launch of Danube Properties' new sales office in Central London. (Photo: AETOSWire)

Die Eröffnung folgt auf die erfolgreiche Eröffnung der ersten britischen Niederlassung von Danube Properties in Harrow vor zwei Jahren, durch die eine enge Beziehung zu Investoren und Immobilienkäufern aufgebaut wurde, die auf der Suche nach erstklassigen Immobilienangeboten in Dubai sind. Auf dieser Dynamik aufbauend soll das neue Büro in Knightsbridge den Kunden in Central London und den umliegenden Regionen eine bessere Erreichbarkeit und einen individuelleren Service bieten. Das neue Büro wird zudem über spezielle Marketingräume und hochmoderne VR-Rundgänge verfügen, die es Investoren ermöglichen, anhand von immersiven Immobilienpräsentationen und interaktiven Projektvorstellungen fundierte Entscheidungen zu treffen.

Diese Expansion spiegelt die langfristige Vision von Danube Properties wider, seine globale Präsenz durch strategisch günstig gelegene Vertriebsbüros zu stärken, die auf internationale Investoren zugeschnitten sind, die sich für den florierenden Immobilienmarkt in Dubai interessieren.

Zu dieser Expansion äußerte sich Rizwan Sajan, Gründer und Chairman der Danube Group, wie folgt: "London ist nach wie vor einer der weltweit wichtigsten Investitionsstandorte, und diese neue Niederlassung unterstreicht unser Bestreben, Danube Properties näher an unsere internationalen Kunden heranzuführen. Nach dem Erfolg unserer Niederlassung in Harrow freuen wir uns darauf, in den kommenden Jahren unsere Expansion in ganz Großbritannien und sogar in Europa fortzusetzen."

Zur Eröffnung des neuen Büros in Knightsbridge werden Führungskräfte aus der Wirtschaft, Investoren und Vertreter der Immobilienbranche aus der gesamten Region erwartet.

Über Danube Properties

Danube Properties, eine Tochtergesellschaft der Danube Group, die 1993 von Rizwan Sajan gegründet wurde, zählt zu den führenden privaten Immobilienentwicklern der Vereinigten Arabischen Emirate. Das Unternehmen, das für die Einführung des 1-Prozent-Zahlungsplans bekannt ist, bietet komplett möblierte Wohnungen mit über 40 Lifestyle-Annehmlichkeiten und kann auf eine lange Erfolgsgeschichte in Bezug auf hochwertige Bauausführung und termingerechte Fertigstellung zurückblicken.

Quelle: AETOSWire

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