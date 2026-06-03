Das Berliner Unternehmen Hubject hat einen weiteren Partner für seine eRoaming-Plattform Intercharge gewonnen: Den niederländischen Softwareanbieter Road, der sich darauf spezialisiert hat, jede Transaktion im Bereich des EV Chargings zu ermöglichen. Road wurde 2017 gegründet mit dem Ziel, eine herstellerunabhängigere Lösung für das Management von Ladestationen bereitzustellen. Daraus hat sich bis heute eine modular aufgebaute Software-as-a-Service-Plattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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