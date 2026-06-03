Eine Studie des International Council on Clean Transportation (ICCT) zeigt, dass Plug-in-Hybride in Europa im Durchschnitt fünfmal mehr CO2 ausstoßen als die offiziellen Testwerte ausweisen. Diese Diskrepanz sticht bei Plug-in-Hybriden im Vergleich zu anderen Antriebsarten besonders hervor - und sie wächst. Plug-in-Hybride haben in Europa 2025 neun Prozent aller Pkw-Neuzulassungen ausgemacht. In Deutschland hatten sie im abgelaufenen Jahr sogar fast ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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