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Vom Geist zur Hand: TARS präsentiert auf der ICRA 2026 eine geschickte Hand mit Gehirn und AWE3.0



03.06.2026 / 11:45 CET/CEST

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Das auf verkörperte KI spezialisierte Unternehmen TARS stellt seine DexHand weltweit erstmals in Wien vor und demonstriert mit AWE 3.0 präzise Intelligenz in der Praxis. WIEN, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- TARS, das Unternehmen für verkörperte KI, das einen Guinness-Weltrekord bei der Montage von Kabelbäumen im Submillimeterbereich aufgestellt hat, hat auf der ICRA 2026 in Wien mit einem der spannendsten Stände auf der weltweit führenden Robotikkonferenz eröffnet. Unter dem Motto "Mind to Hand" präsentiert TARS vom 1. bis 5. Juni in Halle B, Stand 163 des Kongress- & Tagungszentrum Wien sein umfassendes Portfolio an Lösungen für verkörperte Intelligenz. DexHand: eine geschickte Hand in menschlicher Größe, die für die menschenzentrierte Datenabgleichung entwickelt wurde TARS stellt die 21-DoF DexHand zum ersten Mal einem weltweiten Publikum vor. Die im Maßstab 1:1 zum menschlichen Körper gebaute DexHand verfügt über ultrahochauflösende Mikrokameras und taktile Elastomersensoren, die durch hochauflösende visuelle und taktile Wahrnehmung feinste Texturdetails erfassen. Dank des von TARS entwickelten allgemeinen verkörperten Grundmodells AWE ist es in der Lage, taktile Daten zu interpretieren, um Rutschigkeit, Rauheit und Härte in Echtzeit zu unterscheiden, und 26 Handzeichen des englischen Alphabets mit hochpräziser Fingersteuerung auszuführen. Am Stand können Besucher Wörter auswählen und in Echtzeit beobachten, wie die Hand fließend zwischen verschiedenen Gesten wechselt. AWE 3.0: Leistung bei realen Aufgaben Der mit DexHand ausgestattete und von AWE 3.0 gesteuerte A1-Roboter von TARS führt komplexe Live-Demonstrationen durch, darunter mehrstufige Verpackungsvorgänge - das autonome Greifen, Ordnen und Verschließen eines Rucksacks - sowie das Einführen von Kabelbäumen mit einer Genauigkeit im Submillimeterbereich unter Einbeziehung von Fehlerkorrektur in Echtzeit. Wenn Bediener die Kabelanschlüsse während des Arbeitsvorgangs bewusst neu positionieren, erfasst der Roboter die Situation neu, plant den Vorgang neu und führt ihn ohne menschliches Eingreifen zu Ende. Grundsatzrede: General Physical Intelligence Am 4. Juni von 09:00 bis 10:30Uhr wird Dr. Ding Wenchao, Mitbegründer und Chefwissenschaftler von TARS, die Branchen-Keynote mit dem Titel "General Physical Intelligence" halten und dabei die Full-Stack-Technologie-Roadmap von TARS von der akademischen Forschung bis zum Einsatz im industriellen Maßstab vorstellen. TARS hat kürzlich Forschungsergebnisse zu den Themen Wahrnehmung, Ganzkörperkontrolle und allgemeine Aufgabenausführung veröffentlicht oder vorgestellt, darunter Arbeiten, die von führenden Fachkonferenzen im Bereich der Robotik angenommen wurden. Diese Erfolge spiegeln die solide Forschungsbasis und die hohe Fachkompetenz des Unternehmens wider: Mehr als 80 % der Belegschaft von TARS sind in der Forschung und Entwicklung tätig, und mehr als 80 % der Mitarbeiter verfügen über einen Master- oder Doktorgrad. Bis heute hat das Team mehr als 40 Fachartikel in robotikbezogenen Bereichen veröffentlicht. Informationen zu TARS TARS ist ein Unternehmen für verkörperte KI, das Allzweckroboter für reale industrielle Umgebungen entwickelt. Das Grundmodell AWE 3.0 und die DexHand-Plattform sind Teil eines ganzheitlichen Ansatzes für physische KI, der Daten, Modelle, Hardware und die Ausführung realer Aufgaben miteinander verbindet. Pressekontakt: TarsPR@tars-ai.com Stand: Halle B, Stand 163 • Kongress- & Tagungszentrum Wien Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2993176/TARS_DexHand.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2993177/TARS_logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vom-geist-zur-hand-tars-prasentiert-auf-der-icra-2026-eine-geschickte-hand-mit-gehirn-und-awe3-0--302790005.html



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