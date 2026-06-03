Berlin (ots) -Deutschlands Wirtschaft stagniert seit sieben Jahren, gleichzeitig wächst der globale Wettbewerb um Kapital, Innovation und Standortvorteile. Vor diesem Hintergrund veranstalten Martin Blessing, der Persönliche Beauftragte des Bundeskanzlers für Investitionen in Deutschland, und Table.Briefings am 8. Juni in Berlin "Future at the Table - Innovate and Invest".Die Veranstaltung findet am Rande der SuperReturn statt, einer der weltweit bedeutendsten Konferenzen für internationale Großinvestoren. Sie bringt führende Persönlichkeiten aus der Investmentbranche, Politik und Wirtschaft zusammen, um im Vorfeld des "Invest in Germany Summit" der Bundesregierung im Herbst über die Zukunft des Investitionsstandorts Deutschland zu diskutieren.Ihre Teilnahme bestätigt haben unter anderem Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche, der KfW-Vorstandsvorsitzende Stefan Wintels, Kenfo-CEO Anja Mikus, Cerberus-Mitgründer Seth Plattus, Union Investment-CEO André Haagmann, Delos-Cloud-CEO Nik Hagl, T-Systems-Geschäftsführerin Elke Anderl, KKR Managing Director Laura Schröder, Unicorn-Gründer Gero Decker (SAP Signavio), Achim Berg, Operating Partner Viessmann, und Tesla-Geschäftsführer André Thierig. 24 VC- und Wachstumsfonds werden im Rahmen von Future at the Table das German Venture and Growth Forum gründen. In einem Pressebriefing stellt Oliver Behrens, Präsident von Frankfurt Main Finance, zehn Jahre nach dem Brexit-Referendum eine Bilanz für den Standort Deutschland vor."Future at the Table - Innovate and Invest" findet am 8. Juni ab 9.30 Uhr im Haus der BerlinHyp, Budapester Straße 1, 10787 Berlin, statt - direkt gegenüber dem SuperReturn-Konferenzhotel InterContinental. Ein großer Teil des Programms ist presseöffentlich und per Stream zu verfolgen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine bestätigte Anmeldung ist erforderlich. Veranstaltungssprachen sind deutsch und englisch.Zum vollständigen Programm und zur kostenfreien Anmeldung geht es hier: Programm & Anmeldung (https://table.media/lp/future-at-the-table)Unterstützt wird die Veranstaltung von SAP, T-Systems, JUNI Future Week sowie Hengeler Mueller, Frankfurt Main Finance, H/Advisors, EY, KfW und LBBW.Über Table.Briefings: Deutschlands Briefing-Publisher Nr. 1 wird von "Deutschlands bester Politik-Redaktion" (p&k Entscheiderumfrage) gemacht und erreicht mit 14 Professional Briefings (> 1.500.000 Subscriptions) und dem stark beachteten Podcast Table Today (rund 1 Mio. Streams/Monat) die Spitzen von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft wie kaum ein anderes Leitmedium in Deutschland (Entscheideranteil an der Leserschaft: 84 Prozent). Table.Briefings verbinden die redaktionelle Qualität von Leitmedien mit hoher Domänenkompetenz in 14 Fachgebieten von China über Nachhaltigkeit (ESG) bis zu Sicherheit und Bildung. Table.Briefings gehören zu den meistzitierten Medien in Deutschland. Chefredaktion: Michael Bröcker, Helene Bubrowski und Till Hoppe. Herausgeber: Antje Sirleschtov und Sebastian Turner. Geschäftsführung: Thomas Feinen und Jochen Beutgen.Pressekontakt:Table Media GmbHRegine KreitzDirector Communications and Strategy+4915792398387regine.kreitz@table.mediaOriginal-Content von: Table Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182678/6287495