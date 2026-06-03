Mit der Übernahme wird Aircall zur Komplettlösung für den Vertrieb: Follow-ups, CRM-Updates und Deal-Bewertungen laufen nach jeder Kundeninteraktion automatisch und über alle Kanäle hinweg.

Aircall, die KI-gestützte Kommunikationsplattform, der mehr als 23.000 Unternehmen weltweit vertrauen, gibt die Übernahme von Piper AI bekannt einem Unternehmen für Revenue Intelligence und agentische Sales-Orchestrierung. Mit Piper erweitert Aircall seine Plattform über das Gespräch selbst hinaus und gibt Vertriebsteams die Möglichkeit, nach jeder Interaktion automatisch zu handeln, kanalübergreifend und über den gesamten Sales-Zyklus hinweg.

Aircall vereint Telefonie, SMS und WhatsApp in einem einzigen Workspace. Die AI Assist-Suite unterstützt Sales Reps vor und während des Gesprächs mit Accountübersichten, Echtzeit-Playbooks und Einwandhilfen. Gespräche werden automatisch protokolliert, zusammengefasst und Follow-ups vorbereitet.

Deals werden nicht in einem einzigen Gespräch geschlossen. Sie bewegen sich oder stagnieren über E-Mails, Videomeetings, Follow-up-Threads und Multi-Stakeholder-Gespräche, die sich über Wochen entfalten. Der Großteil bleibt auf Pipeline-Ebene unsichtbar, sodass Revenue Leaders auf Basis von unvollständigen Informationen prognostizieren, Mitarbeiter um Updates bitten müssen und gefährdete Deals oft erst dann erkennen, wenn es bereits zu spät ist. Piper wurde entwickelt, um genau dieses Problem zu lösen.

Piper erfasst Signale aus jedem Kanal, den ein Deal durchläuft Telefonie, Video, E-Mail, WhatsApp und Außendienst und übersetzt sie automatisch in CRM-Einträge, Deal-Bewertungen und Risikohinweise. Qualifizierungsmethoden wie MEDDIC, BANT und SPICED werden über alle Kontaktpunkte hinweg unterstützt, nicht nur im Gespräch. Kunden berichten, den manuellen CRM-Aufwand im ersten Monat um mehr als 50 Prozent reduziert zu haben.

Für Führungskräfte liefert Piper das, was einzelne Kommunikationstools nicht können: einen klaren Blick auf den Zustand jedes Deals, laufend aktualisiert auf Basis echter Interaktionsdaten. Die autonome Prozesssteuerung reagiert in Echtzeit auf veränderte Bedingungen, gibt Warnmeldungen aus, steuert Übergaben und führt Folgeschritte automatisch aus, ohne auf manuelle Eingabe zu warten. Kunden melden eine um 50 Prozent bessere Prognosegenauigkeit.

Dazu macht Piper die gesamte Kommunikationshistorie durchsuchbar. Teams können ihre eigenen Pipeline-Daten abfragen und erhalten Antworten aus echten Gesprächen.

Aircall verantwortet die Kommunikation über Telefonie, SMS und WhatsApp. Piper verbindet diese Gespräche mit Deals, Pipeline und konkreten Follow-ups. Kein Wettbewerber im Bereich Sales Intelligence besitzt den Kommunikationskanal selbst. Aircall tut es, und mit Piper wird daraus eine Plattform, die den gesamten Weg vom ersten Gespräch bis zum abgeschlossenen Deal abdeckt.

Das Team von Piper AI mit Sitz in Spanien schließt sich einem Unternehmen mit tiefen europäischen Wurzeln an. Aircall wurde in Paris gegründet und setzt sein Wachstum in Europa mit gezielten Investitionen in lokales KI-Talent fort.

"Aircall hat sich immer darauf konzentriert, Teams dabei zu helfen, bessere Gespräche mit Kunden zu führen. AI Assist Pro begleitet bereits heute Mitarbeiter vor, während und nach jedem Gespräch. Mit Piper gehen wir den nächsten Schritt: Wir verbinden diese Gespräche mit Pipeline-Signalen, Deal-Intelligence und automatisierten Workflows, die Umsatz bringen. KI wird erst dann wirklich wertvoll für Vertriebsteams, wenn sie aus jeder Kundeninteraktion konkrete Maßnahmen, Klarheit über die Pipeline und mehr Zeit zum Verkaufen macht."

Scott Chancellor, CEO, Aircall

"Wir haben Piper mit einer einfachen Überzeugung aufgebaut: Kundengespräche sind der Bauplan für Umsatz, ihr Wert darf nicht in einer Zusammenfassung enden. Jede Interaktion über jeden Kanal hinweg zeigt, wie Deals wirklich gewonnen werden. Der Beitritt zu Aircall ermöglicht es uns, diese Erkenntnisse zu Teams zu bringen, die bereits die führende KI-Kommunikationsplattform nutzen. Zusammen verwandeln wir jede Interaktion in eine Maßnahme und halten jeden Deal in Bewegung."

Rodrigo Burillo Ocejo, Piper AI

Über Aircall

Aircall ist eine KI-Kommunikationsplattform für Vertrieb und Support. Mehr als 23.000 Unternehmen weltweit nutzen Aircall, um Telefonie-, SMS- und WhatsApp-Gespräche gemeinsam zu steuern, Mitarbeitende in Echtzeit zu coachen, hohe Gesprächsvolumen über KI-Agenten abzuwickeln und Folgeprozesse zu automatisieren, verbunden mit über 250 Tools wie HubSpot und Salesforce. Das 2014 in Paris gegründete Unternehmen hat einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz von über 200 Millionen US-Dollar und bedient Teams in mehr als 100 Ländern.

Über Piper AI

Piper AI ist ein Unternehmen für Revenue Intelligence und Workflow-Orchestrierung, das Kundeninteraktionen über Anrufe, Videomeetings, E-Mail, Nachrichten und Außendienst erfasst und sie dann automatisch in strukturierte CRM-Updates, Deal-Bewertungen, Pipeline-Risikosignale und agentische Workflows umwandelt. Vertriebsteams erhalten die Intelligence und Automatisierung, die sie brauchen, um schneller zu agieren, genau zu prognostizieren und mehr Umsatz abzuschließen.

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