In den USA tritt eine neue Order von Präsident Donald Trump in Kraft, um das Land im KI-Bereich weiter zu stärken. Die Änderungen betreffen dabei alle Unternehmen, die neue Flaggschiffmodelle entwickeln. Welche Regeln jetzt für sie gelten. Ohne große Zeremonie oder Live-Übertragung für die Öffentlichkeit hat US-Präsident Donald Trump eine neue Executive Order unterzeichnet. Sie trägt den Titel "Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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