Künstliche Intelligenz ist bislang kaum reguliert. Doch noch können wir sie so gestalten, dass sie der Menschlichkeit aller zugutekommt, sagen ein Priester und eine Nonne. Die neue Enzyklika von Papst Leo XIV. zur Künstlichen Intelligenz enthält eine Aussage, die von Vertreter:innen der Technologiebranche und politischen Entscheidungsträgern ernsthaft beachtet werden sollte: "Technik ist niemals neutral." Das Schreiben mit dem Titel "Magnifica Humanitas" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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