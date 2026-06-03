Die ODDO BHF Gruppe hat eine Deputy CEO berufen. Simone Westerfeld hat am 01.06.2026 das Amt und somit globale Verantwortung für das Private Wealth Management übernommen. Joachim Häger ist aus dem Vorstand von ODDO BHF ausgeschieden und ist jetzt Vice Chairman. Zum 01.06.2026 ist Simone Westerfeld in die ODDO BHF Gruppe als Deputy CEO eingetreten. Sie übernimmt als Global Head Private Wealth Management die Verantwortung für alle Aktivitäten dieses Geschäftsbereichs von Joachim Häger. Den vollständigen Artikel lesen ...
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