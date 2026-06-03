Viele Menschen ab 50 schwanken zwischen Zuversicht und Zweifel: Der Ruhestand rückt näher, doch die finanzielle Planung bleibt oft lückenhaft. Eine aktuelle Umfrage zeigt, wie groß die Unsicherheit ist, und wie selten konkrete Strategien oder Beratung genutzt werden. Die Generation 50plus blickt dem Ruhestand mit gemischten Gefühlen entgegen. Viele verbinden den Lebensabschnitt nach dem Berufsleben zwar mit mehr Freiheit, Reisen und neuen Möglichkeiten. Gleichzeitig wächst bei nicht wenigen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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