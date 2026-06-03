München (ots) -Die Spritpreise sind im Vergleich zur Vorwoche erneut deutlich gesunken. Laut einer aktuellen Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 1,918 Euro. Das bedeutet einen Rückgang von 6,3 Cent gegenüber der Vorwoche. Bei Diesel ist der Rückgang mit 6,9 Cent sogar geringfügig höher; für einen Liter müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer aktuell 1,883 Euro bezahlen.Der weitere Rückgang ist eine erfreuliche Entwicklung für die Autofahrerinnen und Autofahrer. Allerdings sollte nach Ansicht des ADAC Sprit aktuell sogar noch einige Cent je Liter günstiger sein. Die seit 1. Mai geltende Energiesteuersenkung scheint zwar an den Zapfsäulen angekommen zu sein, durch den sehr deutlich gesunkenen Brent-Rohölpreis gerade innerhalb der letzten beiden Wochen - von Werten über 110 US-Dollar auf aktuell deutlich unter 100 US-Dollar - befinden sich beide Kraftstoffsorten nach Einschätzung des ADAC allerdings auf zu hohem Niveau. Hier zeigt sich erneut das Prinzip, dass Preissenkungen nur langsam, Preiserhöhungen aber oftmals sehr schnell an die Verbraucher weitergegeben werden.Wer im Tagesverlauf günstig tanken will, sollte nach Empfehlung des ADAC möglichst kurz vor 12 Uhr mittags zur Tankstelle fahren. Um 12 Uhr steigen die Preise stark an und fallen danach langsam wieder ab.Auch der Vergleich zwischen den Tankstationen hilft beim Sparen: Die Spritpreis-App "ADAC Drive" informiert rund um die Uhr über die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland.Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken. (https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/?redirectId=quer.vpo.tanken)Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6287572