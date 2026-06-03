Mainz (ots) -
Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:
Sonntag, 7. Juni 2026, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz
Heute feiern wir die Jubiläumssaison mit einem großen Vierjahrzehnte-Mix aus Mode, Kultautos, Sport, Artistik, cooler Musik von den 80ern bis heute und dem Ehrengast Ramona Leiß.
Gäste: Spider Murphy Gang, Nino de Angelo, Loona, Fools Garden, Ayman, Captain Jack, Nickless, Pop Divas und Paul Potts.
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6287570
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ZDF-Fernsehgarten
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz
Heute feiern wir die Jubiläumssaison mit einem großen Vierjahrzehnte-Mix aus Mode, Kultautos, Sport, Artistik, cooler Musik von den 80ern bis heute und dem Ehrengast Ramona Leiß.
Gäste: Spider Murphy Gang, Nino de Angelo, Loona, Fools Garden, Ayman, Captain Jack, Nickless, Pop Divas und Paul Potts.
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