Ulm (ots) -- Leitmesse in Hannover: Im Magirus Pavillon 32 verbinden sich Technik, Dialog und Einsatznähe- Live vor Ort: Von neuem Equipment wie der Tauchpumpe Poseidon TP8-1 über die Drehleiter M42L-AS mit SmartControl bis zum Concept TeamCab mit innovativem Holzverbundansatz- Erleben statt zuschauen: Firefighter Challenge "Operation 112" und der Magirus Jump laden Besucher zum Mitmachen ein- Magirus empfängt Delegationen aus mehr als 30 Ländern - von der Ukraine über den Mittleren Osten bis nach Südamerika und AsienDie Interschutz 2026 ist eröffnet - und der Magirus Pavillon 32 ist diese Woche der Treffpunkt für Einsatzkräfte, Partner, Delegationen und Besucher aus aller Welt. Auf 2.300 m² schafft Magirus in Hannover einen Ort, der weit mehr ist als eine Ausstellungsfläche: ein Raum für Begegnungen, persönlichen Austausch und die Frage, wie sich Schutz und Einsatzfähigkeit in einer zunehmend komplexen Welt weiterdenken lassen.Magirus Pavillon 32: Kein Schaufenster, sondern ein Ort des Dialogs und des ErlebensAuf einer Messe dieser Größe reiht sich oft Termin an Termin, Eindrücke überlagern sich und echte Gespräche kommen zu kurz. Genau hier setzt Magirus bewusst einen anderen Schwerpunkt. "Messen können schnell zum Sprint werden. Wir bei Magirus wollen das bewusst anders machen. Wir nehmen uns Zeit, für individuelle Gespräche, für persönliche Begegnungen, für den Austausch, der wirklich zählt. Der Magirus Pavillon 32 ist unsere Einladung an alle, die einen inhaltlichen Austausch mit Magirus suchen und die Magirus hautnah erleben wollen", sagt Stephanie Loser, Head of Marketing & Communications bei Magirus.Ausrüstung, die im Einsatz den Unterschied machtOb eingeschränkte Sicht, Stromausfall oder Fahrzeugbrand: vielseitige Einsatzszenarien verlangen nach zuverlässiger Technik, die Einsatzkräfte im entscheidenden Moment unterstützt. Magirus zeigt auf der Interschutz deshalb nicht nur Fahrzeuge, sondern auch neue Equipment-Lösungen für unterschiedlichste Einsatzlagen: von der Tauchpumpe Poseidon TP8-1 über die neue Wärmebildkamera und mobile Stromerzeuger bis hin zur Brandbegrenzungsdecke für Fahrzeugbrände.Ergänzt wird das Portfolio durch persönliche Schutzausrüstung wie den ProtectUs-Helm als Teil eines ganzheitlichen Ansatzes für Schutz und Sicherheit im Einsatzgeschehen. Damit unterstreicht Magirus den Anspruch, Einsatzkräfte nicht nur mit einzelnen Produkten, sondern mit durchdachten Lösungen entlang der gesamten Einsatzkette zu unterstützen.Von Drehleitern bis Defense: Lösungen für unterschiedlichste EinsatzszenarienDas ausgestellte Portfolio auf der Interschutz zeigt die Bandbreite moderner Einsatzlösungen von Magirus - von Drehleitern über Lösch- und Einsatzleitfahrzeuge bis hin zu ferngesteuerten Systemen wie dem AirCore TAF35-C sowie Lösungen für Defense und den Schutz kritischer Infrastruktur. Mit der Gelenkdrehleiter M42L-AS SC sowie der M32L-AT SC präsentiert Magirus zudem die SmartControl-Technologie innerhalb des Drehleiterportfolios. Darüber hinaus haben Entwicklungen des Unternehmens wie die bereits 2010 eingeführte Single-Extension-Technologie den Drehleiterbereich nachhaltig geprägt. Ergänzt wird der Messeauftritt durch das leistungsstarke Flugfeldlöschfahrzeug Magirus DRAGON X6 NEO.Concept TeamCab: Ein Denkansatz für die ZukunftMit dem Concept TeamCab zeigt Magirus auf der Interschutz ein begehbares Kabinenmodul als Denkansatz für zukünftige Mannschaftskabinen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht ein serienreifes Produkt, sondern der offene Dialog über Anforderungen, Materialien und neue Perspektiven im Feuerwehrfahrzeugbau. Der gezeigte Holzverbundansatz soll bewusst dazu anregen, über Themen wie Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit, Ressourceneffizienz und regionale Verfügbarkeit neu nachzudenken - gemeinsam mit Einsatzkräften, Kunden und Entscheidern direkt vor Ort.Erleben statt zuschauen: Magirus Jump und Operation 112Der Magirus Pavillon 32 ist kein Schaufenster. Er fordert heraus, begeistert und verbindet. Wer sich etwas traut, springt beim Magirus Jump aus dem Sprungturm aus zwei verschiedenen Höhen, mitten in den Adrenalinkick. Wer den Mut aufbringt, wird mit einem professionellen Foto zum Mitnehmen belohnt. "Kommt auf einen Sprung vorbei" - im wahrsten Sinne des Wortes.Mit der Firefighter Challenge "Operation 112" bringt Magirus gemeinsam mit Jung & Jung Live Enhancement ein einsatznahes Challenge-Format im HYROX-Style auf die Interschutz. Inspiriert von den Anforderungen aus dem Feuerwehrbereich stehen dabei Kraft, Ausdauer und Konzentration, aber auch Geschicklichkeit im Mittelpunkt. Besucher können sich mit anderen Einsatzkräften messen und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.Im Magirus Fanshop finden Besucher exklusive Merchandise-Artikel und Erinnerungen an den Messeauftritt - darunter auch Cody, das neue Magirus-Maskottchen. Der rote Drache- angelehnt an die Flugfeldlöschfahrzeugserie DRAGON - steht für die Leidenschaft, den Zusammenhalt und den besonderen Spirit, der die Marke Magirus und die Feuerwehr-Community verbindet.Eine Woche, eine WeltIn dieser Woche ist der Magirus Pavillon 32 ein Treffpunkt für Feuerwehren und Sicherheitsorganisationen aus aller Welt. Einsatzkräfte und Repräsentanten aus der Ukraine, aus Chile sowie Delegationen aus dem Mittleren Osten und Asien - sie alle kommen, um zu sehen, zu diskutieren und gemeinsam voranzudenken. Mehr als 30 Länder, eine Gemeinschaft und ein gemeinsamer Anspruch: Einsatzkräfte und Bevölkerung bestmöglich zu schützen."Was wir auf der Interschutz erleben, ist genau das, wofür wir als Unternehmen stehen und was uns unterscheidet: nah am Kunden sein, zuhören, verstehen und gemeinsam besser werden," sagt Stephanie Loser.Dieser Anspruch spiegelt sich auch in der strategischen Neuausrichtung des Vertriebs wider, die Magirus konsequent vorantreibt: Mit einem klaren Fokus auf Direktvertrieb, engeren Kundenbeziehungen und dem gezielten Ausbau internationaler Vertriebsstrukturen rückt Magirus näher an seine Kunden heran - weltweit.Alle Informationen zum Messeauftritt sowie die Möglichkeit, persönliche Gesprächstermine zu buchen, sind unter https://interschutz.magirusgroup.com/ zu finden.BILDUNTERSCHRIFTEN (COPYRIGHT MAGIRUS)Bild 1: Built to Protect: Magirus präsentiert sich auf der Interschutz 2026 im Magirus Pavillon 32 in Hannover[Download Bild 1] (https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/ivecomagirus/images/press_releases/2026/_06/2026-06-02_Magirus_PR_Interschutz_Built_To_Protect_Image_01.jpg)Bild 2: Der Magirus Pavillon 32 verbindet Technik, Experience und persönlichen Austausch auf über 2.300 m² Ausstellungsfläche.[Download Bild 2] (https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/ivecomagirus/images/press_releases/2026/_06/2026-06-02_Magirus_PR_Interschutz_Built_To_Protect_Image_02.jpg)Bild 3: Delegationen und Einsatzkräfte aus aller Welt nutzen die Interschutz für Austausch und persönliche Gespräche mit Magirus.[Download Bild 3] (https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/ivecomagirus/images/press_releases/2026/_06/2026-06-02_Magirus_PR_Interschutz_Built_To_Protect_Image_03.jpg)Bild 4: Die Gelenkdrehleiter M32L-AT SC mit SmartControl ist Teil der täglichen Live-Demonstrationen am Magirus Pavillon 32.[Download Bild 4] (https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/ivecomagirus/images/press_releases/2026/_06/2026-06-02_Magirus_PR_Interschutz_Built_To_Protect_Image_04.jpg)Bild 5: Die Concept TeamCab zeigt einen neuen Denkansatz für Mannschaftskabinen auf Basis eines innovativen Holzverbundkonzepts.[Download Bild 5] (https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/ivecomagirus/images/press_releases/2026/_06/2026-06-02_Magirus_PR_Interschutz_Built_To_Protect_Image_05.jpg)Bild 6: Blick ins Innere: Die Concept TeamCab eröffnet neue Perspektiven auf Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Ressourceneffizienz.[Download Bild 6] (https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/ivecomagirus/images/press_releases/2026/_06/2026-06-02_Magirus_PR_Interschutz_Built_To_Protect_Image_06.jpg)Bild 7: Der Magirus DRAGON X6 NEO kombiniert Leistung, Fahrdynamik und moderne Assistenzsysteme.[Download Bild 7] (https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/ivecomagirus/images/press_releases/2026/_06/2026-06-02_Magirus_PR_Interschutz_Built_To_Protect_Image_07.jpg)Bild 8: Der ferngesteuerte Löschroboter AirCore TAF35-C ermöglicht die Brandbekämpfung aus sicherer Distanz.[Download Bild 8] (https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/ivecomagirus/images/press_releases/2026/_06/2026-06-02_Magirus_PR_Interschutz_Built_To_Protect_Image_08.jpg)Bild 9: Der ProtectUs-Helm ist Teil des vielseitigen Equipment-Portfolios von Magirus auf der Interschutz 2026.[Download Bild 9] (https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/ivecomagirus/images/press_releases/2026/_06/2026-06-02_Magirus_PR_Interschutz_Built_To_Protect_Image_09.jpg)ÜBER MAGIRUSLeidenschaft und Präzision, High-Tech und Handwerk. Seit 1864 steht Magirus für die Verbindung von Innovation und Tradition - im Dienst derjenigen, die unsere Gesellschaft schützen. Als Systemanbieter für Brand- und Katastrophenschutz sowie Defense & Security entwickelt Magirus integrierte Lösungen entlang der gesamten Einsatzkette - von Fahrzeugen über Technologien bis hin zu digitalen Systemen - für Feuerwehren, Einsatzorganisationen, Sicherheitsbehörden und all jene, die Verantwortung für den Schutz unserer Gesellschaft und kritischer Infrastrukturen tragen. Das Portfolio umfasst ein breites Spektrum an Einsatzfahrzeugen - von Löschfahrzeugen und Drehleitern bis hin zu spezialisierten und taktischen Fahrzeuglösungen -, ergänzt durch digitale Einsatz- und Flottenmanagementsysteme, Robotiklösungen, leistungsstarke Pumpen sowie Equipment und umfassende Serviceleistungen. Mit über 1.700 Mitarbeitenden an Standorten in Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich und der Schweiz ist Magirus international präsent.Pressekontakt:Pierre DeraëdMagirus GmbHGlobal Marketing & Corporate CommunicationsGraf-Arco-Strasse 3089079 UlmE-Mail: pr@magirusgroup.comMobil: +49 151 58011330Original-Content von: Magirus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181687/6287586