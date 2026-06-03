Zürich (www.anleihencheck.de) - Gold hat sich dank eines unaufhaltsamen Preisanstiegs und anhaltender Käufe durch Zentralbanken aus Schwellenländern zur wichtigsten Anlage in den Reserven der Zentralbanken entwickelt, so die Experten von Julius Bär.Der Anteil übersteige mittlerweile den von US-Staatsanleihen. Die Experten von Julius Bär sähen die Käufe der Zentralbanken nach wie vor als die stärkste strukturelle Kraft auf dem Goldmarkt. Das fundamentale Umfeld bleibe günstig, trotz der hohen Volatilität, solange der Iran-Krieg andauere, meine Carsten Menke, Head Next Generation Research bei Julius Bär. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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