Bayern führt das 2017 gestartete Förderprogramm "Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Bayern" mit einer neuen Förderrichtlinie fort. Der erste Aufruf für den weiteren Ausbau der öffentlich zugänglichen Pkw-Ladeinfrastruktur ist schon live: Ab dem 6. Juli gibt es Zugriff auf einen Fördertopf mit 2 Millionen Euro. Das Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gibt bekannt, für das Programm auf Basis einer neuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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