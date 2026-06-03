Rolls-Royce hat den Spectre, sein erstes und bisher einziges Elektromodell, überarbeitet. Beim Spectre Series II steigt die Reichweite um bis zu 18 Prozent auf maximal 628 Kilometer nach WLTP, zudem soll das Elektro-Coupé der BMW-Luxusmarke etwas schneller laden können. Im Jahr 2022 zog Rolls-Royce das Tuch von seinem ersten rein elektrischen Serienmodell und markierte den Aufbruch der zu BMW gehörenden Luxusmarke in die Elektro-Ära. Anfang 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net