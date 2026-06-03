© Foto: wO-ChatGPTDie USA wollen Brasilien mit neuen Zöllen unter Druck setzen. Doch statt Präsident Lula zu schwächen, stärken sie seinen Wahlkampf - und bringen Herausforderer Bolsonaro in Bedrängnis.Eigentlich sollten die neuen US-Zölle Brasilien empfindlich treffen. Doch wenige Monate vor den Präsidentschaftswahlen im Oktober entwickelt sich die Strategie von Donald Trump zunehmend zu einem politischen Bumerang. Statt Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva zu schwächen, liefert Washington dem linken Präsidenten neue Argumente für seinen Wahlkampf - und bringt seinen wichtigsten Herausforderer Flávio Bolsonaro in Erklärungsnot. Dabei profitiert Lula sowieso schon von enorm beliebten Programmen wie der …Den vollständigen Artikel lesen
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