Die Aktie von Palo Alto Networks ist in den vergangenen Wochen sehr stark gelaufen. Seit Ende März hat sich der Kurs mehr als verdoppelt, allein seit dem 07. Mai ging es für das Papier um mehr als +60% hinauf. Nun hat der Cybersecurity-Spezialist frische Zahlen vorgelegt, die vorbörslich zu einem Kursrückgang von fast -5% führen. Warum reagieren Anleger so betrübt und wie kann es jetzt weitergehen? Erwartungen erneut geschlagen Palo Alto Networks ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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