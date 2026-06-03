Ein Forschungsteam hat den Ursprung eines mysteriösen Radiosignals gefunden, das über eine Stunde andauert. Es stammt aus einem Doppelsternsystem mit einem Weißen und einem Roten Zwerg. Die Astronom:innen vergleichen die Entdeckung mit der des Rosetta-Steins. Im Jahr 2005 hatten Astronom:innen erstmals mysteriöse Radiosignale entdeckt, die nicht nur wenige Sekunden, sondern mehrere Minuten oder sogar über eine Stunde andauern. Von diesen, auch langperiodische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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