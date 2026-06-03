Bei den Handy-Nutzer:innen konnte sich die MMS nie wirklich durchsetzen. Nachdem Vodafone die Multimedia-Funktion schon im Jahr 2023 einstellte, ziehen am 30. Juni auch die verbleibenden Mobilfunkanbieter nach. Als die MMS Anfang der 2000er-Jahre von Mobilfunkanbietern eingeführt wurde, kostete eine Nachricht 39 Cent bei einer maximalen Dateigröße von 300 Kilobyte. Zur damaligen Zeit war das durchaus bemerkenswert, denn während die SMS auf Text und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n