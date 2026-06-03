DJ Deutscher Automarkt stagniert im Mai

DOW JONES--Der deutsche Automarkt hat im Mai eine Verschnaufpause eingelegt. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte, wurden 239.448 Pkw abgesetzt, ein Plus von 0,1 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Für die ersten fünf Monate stand ein Anstieg um 3,6 Prozent auf 1,19 Millionen Autos zu Buche.

Während der Absatz von Elektroautos (BEV) um knapp 40 Prozent auf 59.969 Autos zulegte und einen Anteil von 25 Prozent erreichte, sanken die Verkäufe von Benzin-und Dieselfahrzeugen um 24 bzw. um 13 Prozent zum Vorjahr.

Marktführer Volkswagen verbuchte einen Absatzrückgang um 8,9 Prozent auf 45.576 Autos. Der Absatz von BMW sank um 3,4 Prozent auf 19.665 Einheiten, jener von Mercedes um 8,9 Prozent auf 19.846.

Kräftige Zuwächse verzeichneten die Elektroautohersteller BYD (plus 232 Prozent auf 6.168 Einheiten) sowie Tesla (plus 322 auf 5.111 Autos).

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June 03, 2026 06:46 ET (10:46 GMT)

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