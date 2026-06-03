© Foto: Christian Ohde - picture alliance / CHROMORANGESoftBank investiert 75 Milliarden Euro in KI-Rechenzentren in Frankreich. Experten warnen jedoch vor einem möglichen Engpass bei der Energieversorgung.Der Wettlauf um Künstliche Intelligenz erreicht in Europa eine neue Dimension. Mit einer geplanten Investition von 75 Milliarden Euro in Frankreich setzt der japanische Technologiekonzern SoftBank auf den massiven Ausbau von Rechenzentren. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass Europas Energieinfrastruktur mit den steigenden Anforderungen der Branche nicht Schritt halten kann, wie CNBC berichtet. Frankreich wird zum KI-Standort SoftBank kündigte an, bis 2031 Rechenzentren mit einer Leistung von 3,1 Gigawatt in der nordfranzösischen Region …Den vollständigen Artikel lesen
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