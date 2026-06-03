Die A.S.I. Wirtschaftsberatung AG, die zur BarmeniaGothaer Gruppe gehört, meldet personelle Veränderungen: Das auf die Finanzberatung von Akademikern spezialisierte Unternehmen hat Martin Günther zum Vorstand bestellt. Er wird Nachfolger Jürgen Moll, der seinen Ruhestand antritt. Die A.S.I. Wirtschaftsberatung AG hat Martin Günther zum Vorstand ernannt. Das Unternehmen ist auf die Finanzberatung von Akademikern spezialisiert ist und Teil der BarmeniaGothaer Gruppe. Martin Günther folgt auf Jürgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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